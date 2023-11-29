ЄС поставить Україні мільйон боєприпасів, але є нюанс — Мішель

Виконання обіцянки Європейського Союзу поставити Україні мільйон боєприпасів, забере більше часу, ніж хотілося б, наголосив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Про це Мішель сказав, виступаючи в середу, 29 листопада, вранці на телеканалі France Inter.

“Ми виконаємо свою обіцянку поставити Києву мільйон боєприпасів, але це забере трохи більше часу, ніж хотілося б. Кілька додаткових місяців, безсумнівно, знадобляться. Треба зробити все, щоб досягти мети в один мільйон у 2024 році”, — заявив Шарль Мішель.

За його словами, європейські лідери дуже рішуче налаштовані підтримати Україну, тому що “на кону стоїть наша демократична модель, наші фундаментальні цінності, цінності, на яких був заснований європейський проєкт”.

Мішель зазначив, що приблизно за два тижні на саміті всередині грудня 27 глав держав і урядів “сконцентрують значні зусилля на ухваленні додаткових рішень щодо підтримки України. Як у фінансовому і військовому плані, так і політично з, як він сподівається, початком переговорів про вступ, сказав Мішель.

“Багато хто думав, що Україна розвалиться за кілька днів або тижнів (…) Вона чинить опір, і я не думаю, що справедливо говорити про військову поразку”, — сказав він.

Мішель зазначив, що останнім часом українська армія перетнула “надзвичайно важливий стратегічний елемент” Дніпро, а також “відновила контроль над своїми територіальними водами в Чорному морі”.

“Нам потрібні нюанси в цьому питанні, об’єктивний аналіз. Ми бачимо, що без нашої підтримки ми не були б там, де ми є сьогодні, і питання не в тому, чи ми повинні зменшити цю підтримку, а в тому, як ми можемо прискорити і посилити її”, — сказав голова Євроради.