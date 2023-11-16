Політика

ЄС планує запровадити санкції проти сина Медведєва, – The Guardian

16 Листопада 2023 09:41
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санкції, медведєв

Європейська комісія пропонує запровадити 12 пакет санкцій проти Москви, розширивши список фізичних осіб. Очевидно, санкції торкнуться сина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і родичку Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до існуючих санкційних списків, – двоюрідна племінниця Путіна Ганна Цивільєва, яка очолює фонд “Защитники отечества”, який підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

У розширеному списку також є Ілля Медведєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям та датою народження єдиного сина колишнього президента. Він потрапить до списку за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні.


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