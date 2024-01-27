Техно

ЄС планує створити власну заміну Starlink

27 Січня 2024 20:16
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​​Європейський Союз має на меті підписати до кінця березня мільярдні контракти на будівництво та експлуатацію нової групи супутників зв’язку, пише Politico.

Мова йде про програму IRIS², яка покликана забезпечити Європу власною супутниковою системою безперебійного звʼязку та інтернету. ЄС звернув на це увагу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, де система Starlink набула стратегічного значення у війні для нашої країни. І як зазначив комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон: “Ця супутникова система є вирішальним активом у конфлікті, як це було продемонстровано в Україні”

Ерве Деррі, генеральний директор Thales Alenia Space, який працює над системою також відзначив важливість системи, зважаючи на війну в Україні: “Зрештою, наявність якісного космічного зв’язку стає ключовою вимогою з точки зору безпеки та оборони. Я думаю, що війна в Україні це продемонструвала. Європа не може дозволити собі покладатися навіть на союзників, що стосується підключення”.

Спочатку пошук коштів для реалізації такого масштабного проекту після вже створення “навігаційної системи Галілео” та програми “Коперник” був не пріоритетним. Але випадки, коли Ілон Маск перешкоджав використанню Starlink Збройними Силами України та вимикав його у районах Чорного моря, що стало перешкодою ВМС України завдавати ударів по російських обʼєктах у Криму та на воді звернули увагу Європейського Союзу на необхідності створення власної системи. І як зазначив Крістоф Грудлер, член Європейського парламенту від Renew, який очолює програму безпечного зв’язку в ЄС: “Під час війни Україні були потрібні супутникові телекомунікації, але ЄС не мав чого запропонувати. Україна не повинна покладатися на примхи Ілона Маска, щоб захистити свій народ”.

Європейський IRIS² стане найдорожчим космічним проектом в історії континенту. Вже було зібрано понад $3 млрд на його створення з різних фондів.

Всю систему планують запустити до 2027 або 2028 року, але Комісія пообіцяла запустити деякі урядові системи в режимі онлайн, використовуючи існуючу інфраструктуру цього року.


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