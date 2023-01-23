Політика

ЄС планує провести саміт у Стамбулі напередодні річниці війни

23 Січня 2023 19:32
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саміт

Євросоюз планує провести саміт у Стамбулі 22 лютого з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на голову представництва ЄС у Туреччині Ніколауса Майєра-Ландрута.

За його словами, на зустрічі обговорюватимуться геополітичні та економічні наслідки війни. На “великий захід”, як назвав його дипломат, буде запрошено представників українського уряду та Туреччини. Хто саме – поки що невідомо.

“Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року стало вирішальним моментом у європейській історії […] На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна, наслідки якої виходять далеко за межі європейського континенту”, – сказав Майєр-Ландрут журналістам.


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