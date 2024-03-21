ЄС передав сучасну техніку для модернізації навчання в профтехах Полтавщини

Європейський Союз у партнерстві з Німецьким банком розвитку KfW та Міністерством освіти та науки України передали вісімнадцять одиниць сільськогосподарської техніки професійно-технічним закладам Полтавщини ― учасникам програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».

Ця техніка допоможе осучаснити та поліпшити навчальний процес студентів за професією «Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки», «Авторемонтник» та «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» в таких навчальних закладах: Миргородське професійно-технічне училище №44 та Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського.

Хенрік Вітфельт, керівник відділу міcцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні, підкреслив важливість спільних зусиль партнерів на шляху модернізації навчання в профтехучилищах: «Європейський Союз залишається відданим підтримці України у розбудові сучасної інфраструктури професійно-технічної освіти. Учні професійно-технічних навчальних закладів ― це майбутнє таких галузей, як сільське господарство, промисловість та будівництво. Тому дуже важливо забезпечити їм оптимальні умови для здобуття професійно-технічної освіти».

«Якісна і сучасна техніка в профтехах — це можливість для учнів отримати навички, які потребує бізнес тут і зараз. Це важливо, бо роботодавцю не потрібно витрачати час і зусилля, щоб перенавчати учнів, які прийшли до нього після закінчення профтехів. Бізнес одразу отримує професійних фахівців. Ми вдячні нашим партнерам за регулярну та стабільну підтримку, адже розвиток профтехів сьогодні — це можливість забезпечити потрібну кількість фахівців робітничих професій в період відбудови», — наголосив Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Професійно-технічні училища Полтавщини не єдині оновили навчальну базу. Раніше в межах програми EU4Skills 85 одиниць сільськогосподарської, дорожньо-будівельної техніки та швейного устаткування отримали заклади Рівненської, Чернівецької та Миколаївської областей.

Для довідки:

Фінансований ЄС проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького банку розвитку KfW Проєкт реалізує Український Фонд соціальних інвестицій.

За додатковою інформацією звертайтесь до Інни Павлюк, [email protected]