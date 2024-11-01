Федоров заявив про впровадження 5g в Україні: запускаємо пілотний проект

Вже цього року може бути запущений пілотний проект 5G-зв’язку в Україні.

Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це буде одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери телекомунікацій. Урядовець нагадав, що у 2019-му році в Україні відбувся перерозподіл частот, для того щоб активно розвивався 4G.

“Сподіваюся, пілот 5G зробимо у 2024-му. Хоча б локально. Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати”, – сказав Федоров.

Він також зазначив, що Мінцифри хоче запустити більше проєктів, пов’язаних із інноваціями для бізнесу, – “стимулів, які б змушували модернізувати підприємства”. Зокрема, йдеться про грантову програму, яка фінансово підтримує інновації: від запровадження CRM-систем до нових технологій виробництва.

“Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати, тому, наприклад, існує “Дія.City”, – підкреслив міністр.