СБУ затримала псевдожурналіста, який працював на Медведчука

СБУ викрила псевдожурналіста, який публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ.

Про це повідомляють СБУ, Київська обласна прокуратура.

“Затримано “політексперта”, який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту “ПолитНавигатор” Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини “заліг на дно” і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні”.

За даними “Української правди“, йдеться про Сергія Белашка, якого затримали 31 жовтня.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, розпалюванні релігійної ворожнечі, образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Фігуранта справи затримано за місцем проживання у Києві, йточнюють прокурори. Під час проведених обшуків у нього