Україна отримає від США новий пакет допомоги на $425 млн

1 листопада Міноборони США повідомило про черговий пакет безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.
Про це йдеться в пресрелізі Міноборони Штатів.
У складі оборонного пакета від 1 листопада такі засоби:
боєприпаси для NASAMS;
боєприпаси для HIMARS;
ракети Stinger;
обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
боєприпаси класу “повітря — земля”;
155-мм та 105-мм артснаряди;
ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
бронетранспортери Stryker;
стрілецька зброя та боєприпаси;
медобладнання;
обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.