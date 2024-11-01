Україна отримає від США новий пакет допомоги на $425 млн

1 листопада Міноборони США повідомило про черговий пакет безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться в пресрелізі Міноборони Штатів.

У складі оборонного пакета від 1 листопада такі засоби:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для HIMARS;

ракети Stinger;

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси класу “повітря — земля”;

155-мм та 105-мм артснаряди;

ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медобладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.