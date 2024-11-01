Суспільство

Кількість загиблих через обвал даху на залізничному вокзалі у Сербії збільшилась до 13
1 Листопада 2024 20:21
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загиблі, сербія
В Сербії на вокзалі обвалився дах / Фото з відкритих джерел

Внаслідок обвалу даху на залізничному вокзалі в сербському місті щонайменше 13 людей загинули і троє були госпіталізовані.

Про це повідомляє видання Nova.

Раніше журналісти повідомляли, що до медичного центру були доставлені троє жінок – вони у критичному стані.

Вони також зазначили, що надзвичайні служби використовували два великих екскаватори до вечора, щоб допомогти звільнити двох жінок, які опинилися в пастці під завалами.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури запевнив, що найближчими днями “буде покладена відповідальність на кожну особу, яка несе відповідальність за загрозу безпеці пасажирів на станції”.

Суботу, 2 листопада, оголосили днем жалоби.

Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.


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