Суспільство

Єрмак заявив, що масовані ворожі удари по Україні є частиною підготовки до великого наступу 

5 Квітня 2024 14:27
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єрмак, наступ
Андрій Єрмак / Getty Images

Протягом останніх трьох тижнів окупанти активно атакують Україну, така тактика є частиною з підготовки до наступу.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Politico.

«За словами Єрмака, удари, яких зазнає Україна в останні три тижні, є частиною кампанії з підготовки до великого російського наступу», – зазначає видання.

Як йдеться у піблікації, Єрмак вважає найімовірнішою ціллю для основного удару РФ Харків: «Він (Єрмак – ред.) вважає, що північно-східне місто Харків, друге за величиною в Україні, є найімовірнішою ціллю для основного удару. Харків зазнав особливо жорстоких обстрілів, а великомасштабні російські атаки призвели до руйнування його електростанцій».

«Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звісно, ми маємо бути до цього готові. Нам, як і раніше, критично необхідні додаткові системи ППО, тому що без них ми не зможемо захистити наші міста», – сказав Єрмак.

За його словами, більше ракет класу «земля-повітря» Patriot також необхідні для захисту лінії фронту, де росіяни завдають величезної шкоди, і дехто побоюється, що військовий баланс буде порушено за допомогою авіаційних керованих бомб.

На запитання, чи боїться він переобрання Дональда Трампа, чи того, що пакет допомоги Україні в розмірі 60 млрд дол., запропонований президентом Джо Байденом, зрештою не буде ухвалений контрольованою республіканцями Палатою представників, де його вже кілька місяців гальмують прихильники Трампа, Єрмак відповів: «Я не вірю, що хтось із представників партії Рональда Рейгана залишить Україну. Рейган розумів Радянський Союз і Росію, і будь-хто, хто це розуміє, продовжуватиме підтримувати наших бійців, тому що вони розуміють, що диктатори ніколи не зупиняються добровільно, і їх потрібно зупиняти».

Politico пише, що після розмови із радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном Єрмак, як і раніше, упевнений, що допомогу Україні зрештою буде схвалено. Він не був упевнений, коли це станеться, але наполягав, що це має статися якомога швидше. «Це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що рішення буде ухвалене цього місяця, тому що Україна наближається до критичного моменту», – сказав Єрмак.


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