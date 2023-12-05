Політика

Єрмак, Умєров і Камишін приїхали до США домовлятися про виробництво зброї

5 Грудня 2023 21:20
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зброя, сша

Цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін проведуть у Вашингтоні зустрічі з високопосадовцями США і НАТО. Про це повідомляє Politico у вівторок, 5 грудня.

За даними видання, після зустрічі з американськими законодавцями у вівторок, у наступні два дні українська делегація на чолі з Єрмаком проведе переговори з колегами з Білого дому, Пентагону, торговельного і державного департаментів, а також з ключовими членами НАТО і керівниками найбільших оборонних фірм. Основною темою для зустрічей стане виробництво зброї Києвом у найближчі роки.

Politico зазначає, що на закритих зустрічах будуть присутні 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, а також чиновники з 50 країн.

Головною метою Києва є відмова від допомоги закордонних партнерів і відновлення власної оборонної промисловості, щоб стати експортером дронів та іншого озброєння. Тому переговори в США матимуть серйозні наслідки для здатності України виробляти зброю в найближчі роки, пише Politico.


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