Політика

Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном

14 Вересня 2023 15:58
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сша, єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів раднику президента США з питань національної безпеки Джейку Саллівану про розвиток ситуації на фронті, обговорив із ним потреби української армії та Формулу миру президента Володимира Зеленського.

“У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном”, – ідеться в повідомленні на офіційному сайті глави Української держави.

Як повідомляється, Єрмак “розповів про актуальну ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають сили оборони й безпеки для звільнення українських земель від російських загарбників”.

“Окремо було акцентовано на безпекових потребах української армії. Сторони також обговорили Формулу миру президента Володимира Зеленського”, – зазначено в повідомленні.

“Керівник Офісу глави держави подякував співрозмовнику та передав слова вдячності президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за потужну підтримку Української держави й усіх українців та лідерство в захисті свободи й демократії у Європі”, – зазначено в повідомленні.


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