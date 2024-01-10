Політика

Єрмак поспілкувався із генсекретаркою офісу президента Аргентини

10 Січня 2024 18:17
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єрмак, аргентина

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 10 січня, поговорив телефоном з генеральною секретаркою Офісу президента Аргентини Каріною Мілей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського до Аргентини та його перемовин із новообраним президентом Хав’єром Мілеєм. Зокрема, було відзначено важливість обміну візитами урядових делегацій найближчим часом із метою продовження діалогу.

Єрмак і генсекретарка ОП Аргентини також обговорили реалізацію української “формули миру”. Керівник Офісу президента запросив аргентинських представників на зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн, яка відбудеться незабаром у Давосі. Співрозмовники також обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка, яку підтримали президенти Аргентини та України під час їхньої зустрічі в Буенос-Айресі.


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