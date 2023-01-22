Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина: Зеленський привітав українців у День Соборності

В Україні сьогодні, 22 січня, відзначають День Соборності. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський привітав громадян та записав відповідне відеозвернення.

Зеленський у своєму привітанні зауважив, що історична подія акту злуки УНР і ЗУР передала наступним поколінням українців дві мудрості – якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено, якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

“Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон”, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що в українців більше немає чужих міст, сіл, вулиць, адже кожне місто, село, вулиця, – рідні. Наприкінець Зеленський додав:

“Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. З Днем Соборності, дорогий народе! З Днем Соборності, непоборні!”

Що таке День Соборності України – історія свята

День Соборності України – це свято на честь проголошення першої Незалежності та Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

22 січня 1918 року незалежність була проголошена IV Універсалом Української Центральної Ради, а через рік, в 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об’єдналися в одну державу.

За часів радянського режиму День Соборності не відзначався, більше того – будь-яка згадка про нього знищувалася, цей день вважали “контрреволюційним святом”. Перше офіційне святкування відбулося в 1939 році, у місті Хуст (Закарпатська область), столиці Карпатської України. Тоді ці землі перебували у складі Чехословаччини. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців – так День Соборності став наймасовішим заходом українців за 20 років.