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Є певні результати, – Гуменюк про ситуацію на півдні

1 Січня 2023 17:50
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Гюменюк

На півдні українські військові просуваються в роботі і вже досягли певних результатів.

Як повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, позитивні новини з фронту є, але поки що їх не можна озвучувати.

«Наша робота має певні результати, які ми просто зараз ще не можемо озвучити. Але можу сказати, що позитивні новини є, і це говорить про те, що наша робота просувається», — зазначила вона.

За словами Гуменюк, треба почекати, і тоді про результати цієї роботи всі дізнаються.


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