“Ясновидці” з Харкова організували схему дистанційного “цілительства” й ошукали українців на мільйони

Четверо харків’ян постануть перед судом за шахрайство в особливо великих розмірах — вони через телепрограму виманювали гроші у громадян, обіцяючи допомогу “ясновидців”. Сума збитків перевищує 6 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох жителів міста — двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного “цілительства” через популярну телепередачу.

Реклама

Реклама

“Під вигаданими іменами спільники представлялися “ясновидцями” і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення “обрядів”, які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, знімати порчу та приносити зцілення”, — розповіли в прокуратурі.

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України). Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).