Спорт

Ярослава Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам та притулкам для тварин
15 Серпня 2024 14:11
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благодійність, гроші, спортсмени
Ярослава Магучіх / ФЛА

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам та притулкам для тварин 1 млн грн.

Про це повідомили в UAnimals.

Ярослава Магучіх пожертвувала 1 млн грн, який отримали організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals та чотири притулки для тварин: “Пегас”, “Сумське товариство захисту тварин”, “Безпритульний світ” і “Дніпро Енімалс”.

“Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину – врятуйте!” – розповідає Ярослава Магучіх.


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