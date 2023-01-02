Японія хоче запросити Зеленського на саміт G7 у Хіросімі

Японія, яка цього року головує у “Великої сімці”, має намір запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у Хіросімі 19-21 травня, повідомляє газета Nikkei.

Японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда хоче покликати Зеленського, щоб почути про поточну ситуацію в Україні, пише видання. Планується обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, що виникли внаслідок російського вторгнення.

Для Токіо, пише Nikkei, координація дій “сімки” по Україні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню, до якого Японія може бути втягнута.

Японська влада вважає, що у разі конфлікту Китаю необхідно дати оперативну та жорстку відповідь спільно зі США та Європою, як це було зроблено щодо Москви після вторгнення Росії до України.