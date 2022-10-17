Японія допомагатиме Україні з відновленням енергетичної інфраструктури

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів сьогодні зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Як повідомляється у Facebook Міненерго, Галущенко поінформував посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань.

“Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою”, – повідомив він.

Міністр наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України і підкреслив необхідність її деокупації, демілітаризації та передачі під повний контроль легітимного українського оператора.

Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. Відповідні енергетичні проекти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.