Яким би був Лас-Вегас без казино: історія формування міста

Сучасний ринок азартних ігор поступово зміщується в сторону онлайн-розваг. Ця тенденція охопила весь світ після пандемії. І це дійсно дуже зручно. Можна зайти на сайт, обрати серед рейтингу топ 5 казино будь-яке і робити ставки не виходячи з дому. Але повноцінну атмосферу ігрового залу можна відчути лише в справжньому казино. Про історію формування одного з найвідоміших у світі центрів азартних розваг розповімо нижче.

Як серед пустелі з’явилося велике і сучасне місто

Важко уявити гемблінгову індустрію Північної Америки без міста вогнів – Лас-Вегаса. Більше ніж 40 мільйонів людей на рік приїздить сюди пограти в азартні ігри та побачити на екрані автомата заповітні 777. Дивлячись зараз на цей витвір архітектурної майстерності не віриться, що якихось 175 років тому це була просто пустеля в якій мешкало плем’я паютов. Почалося все з невеликого залізничного вузла і форту. Але вже тоді в Лас-Вегасі були казино. Йшло будівництво і працівникам треба було якось розважатися. Через віддаленість від інших міст і представників влади ігорні будинки розросталися і в місцеві казино вже грали мандрівники, що проїжджали повз.

Доленосним для міста був збіг двох обставин, без яких, певно, сьогодні весь світ не говорив би про Лас-Вегас. Перша: легалізація азартних ігор в штаті Невада у 1931 році. А друга: будівництво дамби Гувера. Всі ті тисячі працівників, що працювали над створенням дамби, отримали офіційний дозвіл від держави грати в азартні ігри. Через ріст попиту почали активно розбудовуватися нові казино. А коли дамбу було завершено, то через дешеву електроенергію місто засвітилося тисячами вогнів, що надало йому впізнаваності.

Весь наступний розвиток міста був завдяки готельно-розважальному бізнесу. Цими гральними будинками володіли представники мафії, але вже у 1960-1970 роках у них почали викупати власність бізнесмени та інвестори. Після цього розпочався останній етап формування сучасного Лас-Вегаса – масштабування. Першим мегокурортом став Mirage, побудований у 1989 році. А далі одну за одною руйнували маленькі будівлі, щоб звільнити місце під відомі всьому світу величні готелі Лас-Вегасу.

Через те, що місто почало формувати свій зовнішній вид наново відносно нещодавно, то архітекторську думку нічого не стримувало, бо не треба було підлаштовуватися під історичні пам’ятки. Єдиною метою створення нового казино було – вразити! І сучасне місто дійсно вражає! Тут можна побачити як на єгипетську піраміду виводять голографічну рекламу голлівудського фільму, а неподалік стоїть справжня Ейфелева вежа. Навіть якщо не за джекпотом, то хоча б заради самої атмосфери міста, варто хоч раз побувати у Вегасі.