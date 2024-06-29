Суспільство

Який вигляд мають військові ЗСУ після російського полону
29 Червня 2024 17:01
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Україна 25 червня здійснила черговий обмін полоненими – додому повернулися 90 воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише.

Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники.

Військові ЗСУ після російського полону / Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Після зустрічі на кордоні, фотографи поїхали в шпиталь, де військових оглядали лікарі перед відправкою на подальшу реабілітацію.


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