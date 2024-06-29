Який вигляд мають військові ЗСУ після російського полону

Україна 25 червня здійснила черговий обмін полоненими – додому повернулися 90 воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише.
Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники.
Після зустрічі на кордоні, фотографи поїхали в шпиталь, де військових оглядали лікарі перед відправкою на подальшу реабілітацію.