Який вигляд мають військові ЗСУ після російського полону

Україна 25 червня здійснила черговий обмін полоненими – додому повернулися 90 воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише.

Як повідомив президент України, серед військових є ті, хто захищав Маріуполь, ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники.

Військові ЗСУ після російського полону / Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Після зустрічі на кордоні, фотографи поїхали в шпиталь, де військових оглядали лікарі перед відправкою на подальшу реабілітацію.