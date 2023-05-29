Який лікар допоможе виявити та вилікувати артрит?

Багато людей відчувають біль у суглобах під час руху. Іноді цей стан з’являється внаслідок травми, але може бути і наслідком розвитку такої хвороби, як артрит. В будь-якому випадку потрібна допомога фахівця.

При болях у суглобах слід записатися на прийом до такого лікаря, як ревматолог – Київ, медичний центр «ОКклінік+». У клініці ви можете пройти діагностику, з’ясувати причину захворювання та отримати рекомендації щодо лікування.

Що таке артрит та які види захворювання бувають?

Під цією назвою маються на увазі різні хвороби, при яких уражаються різні частини суглобів. Хвороба може протікати по-різному: у хронічній формі або з гострими болями, в одному суглобі чи кількох. Також у деяких пацієнтів може спостерігатись руйнування тканин.

Артрит може розвинутися з різних причин:

травматичний. Проблеми із суглобами виникають після перенесеної травми або через постійне надмірне навантаження;

інфекційний. Патологія проявляється після потрапляння до організму інфекції. У пацієнтів спостерігається підвищення температури тіла, слабкість, головний біль;

артрит, спричинений іншими захворюваннями. Це може бути злоякісні новоутворення, проблеми з органами травлення;

дистрофічний. При цьому захворюванні суглоби та кістки починають руйнуватися. Супроводжується болючими відчуттями, які з часом тільки наростають. В деяких випадках може уражатися і хребет.

Артрит може протікати у гострій формі, коли біль з’являється раптово і доставляє масу неприємних відчуттів, що погіршує якість життя. Але форма може бути і хронічною – може розвинутися, якщо гостра форма хвороби не була вилікувана до кінця. При цій хворобі суглоби будуть деформуватися.

Типи артриту

Деякі типи артриту супроводжуються особливими симптомами та вражають певні суглоби:

псоріатичний артрит. При цьому типі уражаються дистальні суглоби стоп та кистей. В даному випадку спостерігатиметься припухлість у ділянці суглобів, згодом вони можуть деформуватися. Шкіра в місці ураження може змінювати колір, а температура тіла підвищуватиметься. Може спостерігатися потовщення пальців;

ревматоїдний. Хвороба протікає симетрично, тобто уражаються обидві кисті або обидві стопи. Часто спостерігається припухлість, особливо у ділянці суглобів пальців рук. Функція суглобів буде порушена, біль може посилюватися і під час руху, і може спокою. Уражені ділянки теж опухатимуть;

хвороба Бехтерєва. Уражаються суглоби крижово-клубового зчленування та хребта. Біль посилюється особливо в ранковий і вечірній час, рухи у такого пацієнта будуть скутими та обмеженими. З’являється відчуття здавленості у грудях. Може трохи підвищуватися температура тіла і з’явитися втома та слабкість.

Лікування ревматоїдного артриту та інших типів хвороби повинен призначати тільки лікар-ревматолог, який лікує, який підбере індивідуальне призначення та полегшить стан. Щоб не погіршити своє здоров’я і стан в цілому, слід за перших ознак звертатися за медичною допомогою.