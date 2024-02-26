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Який Айфон 15 вибрати: особливості та переваги моделей

26 Лютого 2024 14:16
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П’ятнадцяте покоління смартфонів Епл традиційно включає чотири версії. Дві — флагманського рівня з топовим апаратним забезпеченням та підтримкою найновіших технологій. Ще дві — «полегшені», тобто базові. Їх відрізняє менш потужне оснащення та доступніша вартість. Найкращий Айфон обрати складно, адже кожен привабливий по-своєму. 

Apple iPhone 15: лаконічний і стильний

Очолює лінійку класичний Айфон 15. Він виконаний у комфортному розмірі 6,1 дюйма і підходить для спілкування у соціальних мережах, інтернет-серфінгу, роботи в текстових і табличних редакторах, читання книг, створення та редагування фото. Функції стільникового зв’язку реалізовані якнайкраще: передбачена e-sim, підтримуються найактуальніші стандарти LTE, 5G. 

Процесор використовується тогорічний, але перспективний. Це шестиядерний А16 з високою енергоефективністю та підтримкою передових алгоритмів машинного навчання. Оперативки вдосталь для багатозадачності, а постійну пам’ять можна підібрати під конкретний запит. Мінімальний доступний об’єм становить 128 Гб, а максимум — пів Терабайта. 

Корпус виготовлено з міцного загартованого скла, рамка — алюмінієва. Колірна палітра налічує 5 відтінків. Купити базовий п’ятнадцятий Айфон на 2 картки мотивує конкурентна ціна. Він найдоступніший у лінійці. 

iPhone 15 Plus: гігант не за всі гроші світу

З префікса Плюс нескладно здогадатися, що смартфон ледь не найбільший в лінійці. За розміром це «двійник» Про Макса. Діагональ фаблета становить 6,7 дюйма. Екран вміщує величезну кількість корисної інформації, а її комфортне сприйняття гарантується регульованою яскравістю, щільністю пікселів, високою роздільною здатністю.

Переплачувати за адаптивну частоту оновлення, процесор Про-рівня та додаткову кнопку не доводиться. У 15 Plus характеристики — на одному рівні з iPhone 15.

Вибрати iPhone 15 Plus в Moyo можна за характеристиками:

  1. Колір корпусу. Дівчачий рожевий, елегантний блакитний, ніжно-жовтий, стриманий зелений чи матовий чорний.
  2. Місткість сховища. 128 Гб — під скромні потреби, 256 Гб — для стандартної експлуатації з залученням хмарного сховища, 512 Гб — з запасом для всього й одразу.

15 Pro: професіонал своїх справ

Що може бути краще, ніж зручний розмір та формфактор базового Айфона і потужне залізо гіганта Pro Max? Саме таку комбінацію пропонує iPhone 15 Pro з потрійною камерою, титановим корпусом, центральним процесором нового покоління та Терабайтом пам’яті у максимальній комплектації.

Головні переваги флагмана:

  • Гнучка частота оновлення екрана, що підлаштовується під відтворюваний контент;
  • функція Always-On для зручного перегляду сповіщень, контролю часу та активності;
  • топова потрійна камера, що вміє знімати в макро та в кінематографічній якості й зберігає файли в форматі ProRAW для подальшого редагування;
  • витривала батарея, яка дозволяє відтворювати відео впродовж 23 годин безперервно без підзаряджання.

Pro Max: гігант на крок попереду

Про Макс нового покоління можна назвати робочою конячкою і потужним геймерським знаряддям. Екран закохує в себе з першого погляду завдяки чіткості, контрастності, насиченості кольорів. Плавність кадрозміни гарантована, адже частота адаптивна — від 1 до 120 Гц.

Крім динамічного острівця для швидкого виклику потрібних функцій передбачено також кнопку дії. Процесор з 16-ядерним нейронним движком оптимізовано споживає енергію та виражає непохитну готовність до будь-яких випробувань. 

Висновки

Звичайний Айфон 15 — вдалий вибір, якщо потрібно оновити застарілий смартфон. Після «вісімки» чи Xr, він здається неймовірно потужним та зручним. Plus підходить на роль першого смартфона на IOS після Андроїда з великим екраном. 

15 Pro та Pro Max — девайси для тих, кому не шкода грошей на передові технології. 


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