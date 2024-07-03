Якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань – Держдеп

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О’Браєн заявив, що у разі, якщо РФ спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять стріляти на більшу відстань.

Про це повідомляє Слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин, Голос Америки.

Нині, за словами О’Браяна, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її “в областях найгострішої необхідності”.

“Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь”.