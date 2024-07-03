Політика

Якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань – Держдеп
3 Липня 2024 07:15
читать на русском →
рф, сша, україна
Джеймс О'Браєн / AP

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О’Браєн заявив, що у разі, якщо РФ спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять стріляти на більшу відстань.

Про це повідомляє Слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин, Голос Америки.

Нині, за словами О’Браяна, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її “в областях найгострішої необхідності”.

“Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь”. 


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
3 Липня 2024 08:36

Єрмак заявив, що  “компромісу з РФ щодо територій не буде”
3 Липня 2024 07:15

Якщо РФ спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на більшу відстань – Держдеп
2 Липня 2024 21:52

На саміті НАТО на Україну чекають “хороші новини” щодо ППО, – Reuters
2 Липня 2024 21:44

У команді Трампа розповіли про його плани щодо НАТО та України, – Politico
2 Липня 2024 18:09

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад $2,3 млрд, – Остін
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки