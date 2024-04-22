Суспільство

Якщо допомога США прибуде швидко, Силам оборони вдастся призупинити наступ росіян  – ISW

22 Квітня 2024 07:30
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зсу, сша, фронт
ЗСУ / Getty Images

Сили оборони зможуть призупинити російський наступ, якщо допомога від США швидко надійде. 

Про це повідомляє ISW.

Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, включаючи ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка американської військової допомоги Україні може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу

У той же час ISW продовжує оцінювати, що українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні допомоги США у сфері безпеки, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження нової допомоги від США.

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися “вікном” до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України.


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