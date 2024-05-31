Які зміни готує Нацбанк для небанківських фінансових установ

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українців втратили роботу, пішли у вимушену тривалу відпустку, що не оплачується або не можуть знайти нову роботу. Зокрема через це виріс попит на мікрокредити, навіть більше, ніж раніше. У зв’язку з цим були запроваджені чимало поправок до законів та норм, які мають наразі виконувати надавачі послуг мікрокредитування. Це стосується в тому числі й зниження процентних ставок до 1% на день, яка має запанувати на ринку до кінця 2024. Детальніше — у матеріалі.

Що буде з ринком мікрокредитування?

Відповідно до одного з досліджень, за три квартали 2023 року в Україні оформили понад 6 млн нових кредитів сумою на понад 29 млрд грн. При цьому заборгованість зросла на 6% за квартал, а на кінець вересня 2023 борги виросли до понад 9 млрд грн.

Середній відсоток неповернень значно вищий у невеликих компаній, або тих, хто має чимало комісій за обслуговування. Наприклад, «Авентус Україна» стабільно слідкує за виконанням норм регулятора та створення максимально комфортних умов для клієнтів, що процент неповернень був мінімальним.

Від лютого 2022 кількість МФО скоротилась більш ніж на 30%. Якщо у 2021 році їх було близько тисячі, то у 2023 кількість МФО становила ~630.

Не закрились найбільші компанії, які швидко віднайшли орієнтир дій та адаптувались до змін завдяки своїй гнучкості. До таких компаній належать CreditPlus (Кредит +), Credit7, https://selfiecredit.com.ua/, SlonCredit, Moneyveo, Miloan.

Очікується, що великий відсоток компаній припинять своє існування через закон про зниження процентної ставки. Водночас бренди, які приділяють увагу перегляду умов кредитування, змін у сервісному обслуговуванні, запровадженні нових послуг тощо — втримаються на плаву та зможуть лише покращити свою діяльність.

Також ризики є і для самих компаній зі сторони регулювання діяльності. У будь-якому випадку будуть організації, які прагнутимуть обійти закон та приховано підвищувати штрафи, пеню чи комісії. Певні з них навіть можуть бути не вказані у договорах. Уникнути відповідальності у будь-якому разі не вдасться, адже Нацбанк приділяє велику увагу таким випадкам і детально розглядає кожен випадок. Це призведе до того, що окрім нездатності бути конкурентоспроможними, у компаній відберуть ліцензію за зловживання прихованими платежами, які є забороненими.

Крім того, на закриття компаній може вплинути той фактор, що чимало людей переїхали за кордон, а велика кількість потенційних клієнтів наразі мають статус військових і можуть не обслуговуватись компаніями. Таким чином, бренди втрачають велику долю клієнтської бази. Також через окупацію агресором великих територій послуг МФО не надаються у цих зонах, що також впливає на дохідність.

Що зміниться для споживача послуг швидкого кредитування?

Звісно, для клієнтів є вигода. Адже зменшення процентної ставки означає зменшення переплат. Проте можна вже зараз побачити, що прогноз про зменшення надання знижок для клієнтів уже працює. Водночас певні компанії не перестали надавати промокоди для позичальників, але трохи знизили їхній процент.

Крім того, НБУ може вжити заходів, які дозволять впливати на позичальників, які не виконують свої зобов’язання, мотивуючи тим самим інших клієнтів МФО відповідально ставитись до кредитних угод. Наприклад, у сусідній Польщі працюють електронні суди. У разі, якщо позичальник не повертає гроші у зазначений строк, компанія має право забрати борг через суд.

Водночас за увагу клієнта компанії почнуть активно боротись, зважаючи на все вказане вище. Попри те що на ринку залишаться лише найстійкіші, вони були та є головними конкурентами одне одного. Тому битва за клієнта може стати на грані креативу та максимальних фінансових можливостей.

На що звертати увагу під час вибору МФО?