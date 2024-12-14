Україні у неділю прогнозують сніг та дощ, до 8° морозу

На більшій частині України в неділю очікується невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому заході країни, Одеській та Миколаївській областях від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, у Криму до 10°.

У Києві в неділю, 15 грудня, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 16 грудня, в Україні вночі невеликий мокрий сніг, вдень мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла.

У Києві 16 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.