Загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації

Повітряні сили ЗСУ заявили про загибель пілота ЗСУ на фронті.

Подробиць не повідомляють, крім того, що загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації.

Про збиття українського літака Су-25 під Херсоном раніше сьогодні повідомляли російські ЗМІ. Вони писали, що пілот загинув після удару ракети ППО.

“Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій…” – йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил.