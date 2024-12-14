Дмитро Підручний – 11-й у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Гохфільцені

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2024/25, що проходив в австрійському Гохфільцені, відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну у змаганні представляли три біатлоністи: Дмитро Підручний, який стартував 15-м після спринту, Віталій Мандзин із 33-ї позиції та Антон Дудченко, який розпочав гонку 39-м.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний. Він припустився лише однієї хиби на вогневих рубежах і фінішував 11-м. Віталій Мандзин і Антон Дудченко не змогли потрапити до залікової зони, посівши 45-те і 48-ме місця відповідно.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Бьо, який до цього виграв і спринт. Друге місце виборов француз Емільєн Жаклен, а третім фінішував ще один представник Норвегії – Штурла Легрейд.