Спорт

Дмитро Підручний – 11-й у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Гохфільцені
14 Грудня 2024 17:20
читать на русском →
біатлон
Йоганнес Бьо на фініші гонки переслідування в австрійському Гохфільцен / Фото International Biathlon Union @biathlonworld

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2024/25, що проходив в австрійському Гохфільцені, відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну у змаганні представляли три біатлоністи: Дмитро Підручний, який стартував 15-м після спринту, Віталій Мандзин із 33-ї позиції та Антон Дудченко, який розпочав гонку 39-м.

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний. Він припустився лише однієї хиби на вогневих рубежах і фінішував 11-м. Віталій Мандзин і Антон Дудченко не змогли потрапити до залікової зони, посівши 45-те і 48-ме місця відповідно.

Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганнес Бьо, який до цього виграв і спринт. Друге місце виборов француз Емільєн Жаклен, а третім фінішував ще один представник Норвегії – Штурла Легрейд.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Грудня 2024 18:45

DeepState: Гарнізон ЗСУ в Макарівці ризикує потрапити в оточення, ворог просувається вглиб Курахового
14 Грудня 2024 18:26

Загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації
14 Грудня 2024 18:06

У Дніпрі стався вибух: загинула людина, поранено двох поліцейських
14 Грудня 2024 17:33

Зеленський повідомив про застосування Росією солдатів з Північної Кореї на фронті
14 Грудня 2024 16:40

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ: ситуація на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки