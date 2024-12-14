ГУР повідомило про перших “двохсотих” серед солдатів КНДР

Російська армія почала залучати північнокорейських військовослужбовців до штурмових операцій у Курській області, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Солдати КНДР діють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ.

Українські Сили оборони вже завдали втрат північнокорейським військам. Зокрема, на одній із позицій у Курській області їх було результативно уражено FPV-дронами. За попередніми оцінками, станом на 14 грудня втрати російських підрозділів, укомплектованих солдатами КНДР, становлять близько 200 військових.

Складнощі в управлінні північнокорейськими військовими виникають через мовний бар’єр. Ця проблема призвела до інциденту з «дружнім вогнем», коли солдати КНДР обстріляли автомобільну техніку батальйону «Ахмат», внаслідок чого було вбито вісім «кадировців».

За даними ГУР, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях їх розміщення агресор запровадив посилений контррозвідувальний режим: російських солдатів та офіцерів перевіряють співробітники ФСБ, у них вилучають мобільні телефони та інші пристрої.