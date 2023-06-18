Як зміняться ціни на продукти в Україні: прогноз на найближчі місяці

У травні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнювалася до 15,3% з 17,9% у квітні. Надалі зростання цін буде уповільнюватися не так швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ щодо інфляції.

За прогнозом НБУ, інфляція і надалі сповільнюється завдяки переважанню пропозиції продовольства над попитом, значним запасам пального, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань на тлі зміцнення курсу гривні.

Водночас подальше сповільнення інфляції буде значно стриманішим порівняно з попередніми місяцями.

“Це зумовлюватиметься вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування на ринку пального з 1 липня та змінами в ціноутворенні на ринку електроенергії. Крім того, негативний, хоча й помірний та тимчасовий, вплив на інфляцію матимуть наслідки теракту російських окупантів на Каховській ГЕС, які ускладнюють діяльність низки підприємств регіону та призведуть до часткової втрати врожаїв”, – йдеться в коментарі.

Ціни в травні

За даними НБУ, фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ. “Інфляцію стримували достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних та курсових очікувань. Сповільнення інфляції також значною мірою пояснюється ефектом бази порівняння”, – йдеться в коментарі.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося (до 17,1% р/р). Це пояснюється подальшим зниженням темпів зростання витрат на сировину та енергію, а також відновленням виробничих та логістичних ланцюгів. Повільніше зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, напої та консерви. Здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії сповільнилося внаслідок зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також через невизначеність, пов’язану з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС. Поліпшення курсових очікувань на тлі зміцнення готівкового курсу гривні сприяло зниженню темпів зростання цін на імпортні продукти, пояснили в НБУ.

Зростання цін на непродовольчі товари також сповільнилося (до 14,5% р/р). Завдяки ефектам бази порівняння та поліпшенню інфляційних та курсових очікувань повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, іграшки, меблі, побутову техніку, товари для дому, автомобілі, зазначили в НБУ.

Темпи зростання вартості послуг знизилися (до 14,6% р/р). Надалі сповільнювалося зростання цін на послуги закладів громадського харчування, що пов’язано як зі зменшенням тиску з боку витрат, так і зі сприятливішою ситуацією на валютному ринку. Ці ж чинники на тлі ефектів бази порівняння зумовлювали повільніше зростання вартості медичних, ветеринарних та спортивних послуг, оренди, послуг з установлення металопластикових вікон та з обслуговування автомобілів. Здешевлення пального стримувало подорожчання послуг таксі та перевезення речей. Натомість швидше дорожчали послуги салонів краси та готелів, ймовірно, під впливом подальшого відновлення попиту на тлі обмеженої пропозиції, йдеться в коментарі.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 22,6% р/р. Ціни на молоко зростали повільніше завдяки надлишковій пропозиції в умовах слабкого попиту. Тривало зменшення цін на крупи та борошно через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових. Зниження імпортних цін та ефекти від зміцнення готівкового курсу гривні сприяли подальшому сповільненню подорожчання бананів. Пригальмувало й зростання цін на тепличні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції. Ціни на яйця завдяки розширенню пропозиції за місяць дещо знизилися, але річні темпи зростання залишилися високими через ефекти бази порівняння та збільшення експорту.

Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста – через міжсезоння постачань ранніх сортів, а цибуля і морква – внаслідок вичерпання запасів в Україні та за кордоном. Вищі темпи здорожчання м’яса зумовлені, як і місяць тому, недостатньою внутрішньою пропозицією та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін, зазначили в НБУ.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 9,3% р/р. Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої пояснюється помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння. Тютюнові вироби дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції. Зростання цін на транспортні послуги пригальмувало завдяки зниженню цін на пальне. Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Ціни на пальне знизилися – на 1,4% р/р (порівняно зі зростанням на 24,2% р/р у квітні). Це пояснюється передусім наявністю значних запасів, зниженням світових цін на нафту, посиленням конкуренції та високою базою порівняння.

Зазначимо, у травні інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а в 2024 році меншою за 10%.