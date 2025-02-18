Система державних закупівель Прозорро є важливим інструментом для забезпечення відкритості та чесної конкуренції в сфері публічних закупівель. Завдяки їй державні організації та підприємства проводять закупівлі, а бізнес має можливість отримати вигідні замовлення від держави. Українська Універсальна Біржа (УУБ) є офіційним акредитованим майданчиком системи Прозорро, що дозволяє компаніям брати участь у державних тендерах максимально зручно та ефективно.

Як працює система Прозорро?

Реєстрація замовника

Державна організація або держпідприємство, яке має потребу в закупівлі товарів, робіт або послуг, реєструється на одному з авторизованих майданчиків Прозорро, наприклад, на платформі Української Універсальної Біржі. Оголошення тендера

Після реєстрації замовник розміщує тендер на майданчику УУБ. Уся інформація про закупівлю автоматично передається до центральної бази Прозорро, після чого вона стає доступною на всіх акредитованих майданчиках. Участь бізнесу в тендері

Представники бізнесу, які бажають взяти участь у закупівлях, реєструються на Українській Універсальній Біржі та подають свої пропозиції. У процесі торгів учасники можуть знижувати ціну, і перемогу отримує той, хто запропонує найвигідніші умови. Визначення переможця

Після завершення аукціону замовник розглядає подані документи переможця та укладає договір на поставку товарів чи надання послуг.

Переваги системи Прозорро

Система Прозорро забезпечує чесні та конкурентні умови для участі в державних закупівлях. Вона дає бізнесу доступ до великого ринку державних замовлень, що є стабільним джерелом доходу для підприємств різних галузей. Вся інформація про тендери знаходиться у відкритому доступі, що сприяє прозорості та унеможливлює корупційні схеми. Діджиталізація процесів дозволяє значно скоротити час на подачу документів та забезпечує швидку взаємодію між замовниками та постачальниками. Завдяки рівним умовам участі кожен підприємець має шанс отримати державне замовлення, незалежно від масштабів його бізнесу.

Чому варто обирати Українську Універсальну Біржу?

Українська Універсальна Біржа є надійним партнером для бізнесу, який прагне успішно працювати в системі Прозорро. Завдяки офіційному статусу акредитованого майданчика УУБ забезпечує повну відповідність усім вимогам законодавства. Платформа вирізняється зручним інтерфейсом, який дозволяє швидко та просто подавати заявки на участь у тендерах. Крім того, користувачі можуть розраховувати на професійну підтримку експертів УУБ, які допоможуть розібратися в тонкощах роботи системи. Великий вибір тендерів у різних галузях дає можливість кожному підприємству знайти вигідні замовлення.

Як зареєструватися на майданчику УУБ?

Щоб почати працювати в системі Прозорро через Українську Універсальну Біржу, необхідно пройти кілька простих кроків. Спершу потрібно перейти на сайт https://tender.uub.com.ua/ та створити обліковий запис. Далі слід заповнити необхідні дані про компанію, після чого можна ознайомитися з актуальними тендерами та подати заявку на участь. У разі виникнення питань користувачі можуть звернутися до служби підтримки УУБ, де отримають кваліфіковану допомогу на кожному етапі роботи із системою.