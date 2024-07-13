Суспільство

Як вручатимуть повістки чоловікам, які не оновлять дані
13 Липня 2024 13:45
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повістка, тцк
Ілюстративне фото / Фото Віталій Носач, РБК-Україна

В Україні 16 липня спливає термін, протягом якого військовозобов’язані мали оновити свої військово-облікові дані.

Після 16 липня військовозобовʼязаним громадянам надсилатимуть повістки поштою. Зокрема, це стосується й тих чоловіків, які не оновили свої персональні дані. Про це повідомив адвокат Олег Мицик в ефірі “Київ24”.

Він зауважив, що чоловіки, які не оновлять дані, після 16 липня отримають не лише повістку, але й штраф.

Зокрема, 17 червня були внесені зміни до постанови Кабміну №560, в результаті був розписаний спосіб відправлення повісток. Так, за словами адвоката, в цій постанові “держава проявила себе, в законі цього не було”.

“Тобто якщо громадянин оновив дані, він повістку отримує за місцем, яке вказано під час оновлення. Якщо він не оновив дані, то йому повістка прийде за місцем, яке є задекларованим”, — сказав Мицик.


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