Міжнародна покерна спільнота швидко відреагувала на повномасштабне російське вторгнення і продовжує підтримувати українців по цей день. Деякі імениті гравці висловили свою підтримку не лише на словах, але й діями. У цьому матеріалі поговоримо, як відомі іноземні покеристи допомагають Україні.

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Покер під час війни: звернення українських покер-про до ком’юніті

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, весь український народ об’єднався навколо спільної боротьби з агресором. Українські покеристи не стали винятком. У березні 2022-го року вітчизняні гравці виступили зі спільною заявою до міжнародної покерної спільноти та закликали допомогти українцям всіма можливими способами.

Лідером ініціативи виступив двократний володар золотих браслетів Всесвітньої покерної серії – Андрій Любовецький.

До цієї заяви приєднались не лише популярні офлайн-гравці, але й більшість українського онлайн покер істеблішменту. Серед тих гравців, які підписалися під спільною заявою підтримати Україну, можна помітити такі відомі імена: Павло Векслер, Роман Романовський, Ігор Ярошевський, Ольга Єрмольчева, Євген Качалов, Ренат Богданов та багато інших.

Також гравці зазначили, що тільки консолідована позиція та спільні зусилля допоможуть перемогти навалу окупантів та привести Україну до перемоги та процвітання.

Покер онлайн: допомога Україні від відомих гравців

Як вже було сказано вище, окрім відомих вітчизняних покеристів, український народ підтримали і деякі зарубіжні покер-про. Наприклад, популярний британський покерист Бенджамін Ролле, більше відомий за своїм нікнеймом “bencb789”, висловив свою солідарність з українцями не лише на словах, але і діями. Він провів стрім на Твічі, під час якого частину виграних грошей передав на допомогу постраждалим від військової агресії.

Світовий online poker може похвалитись ще одним відомим британцем, який вболіває за Україну. Мова йде про Патріка Леонарда, також відомого під ніком “pads1161”. У соцмережах покерист розповів про знайомство із двома своїми українськими шанувальниками (Михайлом та Олексієм). Вони навіть подарували британцю лімітовану сувенірну монету з підписом “Ласкаво просимо до Чорнобаївки!”. Патрік, у свою чергу, заявив, що передасть 10% від свого виграшу в турнірі Sunday Party на гуманітарну допомогу українцям. Наразі гравець і надалі підтримує тісний зв’язок з Олексієм та Михайлом.

Живий та онлайн покер як вид спорту та спосіб життя об’єднує людей різних націй. На початку війни українців неочікувано підтримав найуспішніший гравець із країн колишнього соцтабору, білоруський покерист Микита Бодяковський. Він також висловив солідарність із українським народом, а в одному з останніх великих хайролерських живих турнірів Микита розгорнув український прапор і закликав своїх співвітчизників не піддаватися впливу ворожої пропаганди.