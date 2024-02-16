Сурогатне материнство – це добровільна згода жінки завагітніти шляхом штучного запліднення, виносити і народити генетично чужу їй дитину для пари (батьків), яка за медичними показаннями не може зробити це самостійно. Після пологів сурогатна мати відразу ж віддає дитину її генетичним батькам.

Хто може стати сурогатною мамою?

В Україні в програмі може приймати участь громадянка України, яка відповідає наступним вимогам:

вік від 19 до 36 років

має власну здорову дитину/дітей, народжену природним шляхом або шляхом кесаревого розтину

позитивний резус-фактор крові +

відсутні важкі хронічні захворювання

відсутня залежність від тютюну, алкоголю та наркотиків

Яку фінансову винагороду отримує сурогатна мати за участь у програмі?

Гарантована сума виплати починається від 22 000 євро (дивись подробну інформацію за посиланням)



Основні виплати складаються з наступних платежів:

оплата в день перенесення ембріона 300 євро оплата після підтвердження вагітності 200 євро щомісячні платежі у розмірі 400 євро виплата в 28 тижнів вагітності 1800 євро виплата після народження дитини 16 000 євро

Всі виплати здійснюються в євро, тому сурогатній мамі не потрібно турбуватися про коливання курсу валют.



Додаткові виплати:

доплата за кесарів розтин (рішення приймає лікар) 2000 євро

доплата за народження двійні 2000 євро

Гарантовані бонуси:

компенсація всіх транспортних витрат, пов’язаних з прибуттям до лікарні

закупівля одягу для вагітних, з урахуванням пори року

поповнення мобільного телефону

безкоштовне проживання в комфортабельних апартаментах, починаючи з 30-го тижня вагітності (можливе проживання з власними дітьми)

Як стати сурогатною мамою в Україні?

Програма сурогатного материнства складається з декількох основних етапів:

Етап 1 Контакт жінки з медичним координатором.

На цьому етапі жінка проходить співбесіду по телефону. Якщо жінка відповідає першочерговим вимогам до програми сурогатного материнства, їй надається повна інформація про умови програми, ціну винагороди, права та обов’язки. Після узгодження всіх важливих питань, жінка записується на прийом до клініки.



Етап 2 Безкоштовні консультації профільних спеціалістів та медичне обстеження

На цьому етапі жінка пройде безкоштовне повне медичне обстеження, що включає трансвагінальне ультразвукове дослідження (УЗД), мазок з піхви на визначення мікрофлори, забір крові для виключення ВІЛ, СНІДу, гепатитів В, С, А, огляди гінеколога, терапевта, мамолога та психолога.



Крок 3 Укладення письмового нотаріального договору

Після медичного обстеження і схвалення кандидатки на програму сурогатного материнства підписується договір між сурогатною матір’ю і біологічними батьками.



У договорі чітко прописуються всі умови програми, права та обов’язки учасників, розмір винагороди, порядок дій у разі виникнення форс-мажорних обставин (наприклад, викидень). Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.



Етап 4 Підготовка сурогатної матері до штучного запліднення

На цьому етапі жінка буде готуватися до перенесення ембріона в порожнину матки. Для цього необхідно протягом 10-14 днів приймати медикаменти за визначеною лікарем схемою, щоб мінімізувати ризик відторгнення ембріона.



Етап 5 Перенесення ембріонів

Процедура перенесення ембріонів проводиться в найбільш сприятливу для запліднення фазу менструального циклу. Зазвичай переносять 2 ембріони, оскільки ймовірність виживання ембріонів становить 50%. Імовірність виживання 2 ембріонів одночасно становить близько 30%. Перенесення ембріонів – це безболісна і проста процедура, яка проводиться без анестезії. Для цього використовується технологія ЕКЗ



Етап 6 Підтвердження вагітності

На 14-й день після перенесення ембріонів жінка здає аналіз крові на вагітність. Аналіз крові показує наявність в організмі жінки гормону ХГЛ (хоріонічного гонадотропіну людини), який виробляється під час вагітності. Якщо вагітність не настає, процедуру з перенесенням ембріонів повторюють знову.



Етап 7 Вагітність і переїзд в надане клінікою житло

Під час вагітності сурогатна мати проходить ультразвукові обстеження, скринінги, аналізи крові та сечі, а також тести на наявність в організмі алкоголю, наркотиків, слідів куріння – все це проводиться з метою народження здорової дитини.



Лікар знаходиться на зв’язку з сурогатною матір’ю 24/7, і в разі виникнення будь-яких питань або проблем жінка повинна негайно повідомити лікаря.



На 30-му тижні вагітності сурогатна мати переїжджає в апартаменти, що знаходяться близько до клініки, де будуть проходити пологи.



Етап 8 Пологи

Пологи відбуваються в заздалегідь визначеній клініці. Після пологів сурогатній матері виплачується остаточна сума винагороди за участь у програмі.



Програма сурогатного материнства також передбачає післяпологову підтримку жінки. В разі, якщо це необхідно, жінка отримує протягом 2-х місяців безкоштовні консультації та огляди у гінекологів, психологів.

Часті запитання про сурогатне материнство

Скільки часу повинно пройти після останніх пологів?

Щоб взяти участь у програмі, з моменту останніх пологів має пройти щонайменше 10-12 місяців.

Чи можна стати сурогатною матір’ю після кесаревого розтину?

Так, кесарів розтин не є перешкодою для сурогатного материнства, за умови, що жінка не має протипоказань за станом здоров’я.

Чи потрібна згода чоловіка для участі жінки в програмі сурогатного материнства?

Якщо жінка перебуває в офіційному шлюбі, необхідна письмова згода чоловіка на участь дружини в програмі сурогатного материнства. Якщо шлюб розірвано, необхідне свідоцтво про розірвання шлюбу.

Чи можна продовжувати годувати свою дитину і стати сурогатною матір’ю?

Ні. На момент вступу в програму сурогатного материнства жінка повинна завершити період грудного вигодовування. Це пов’язано з тим, що період лактації не є сприятливим для штучного запліднення.

Чому стати сурогатною матір’ю можна тільки до 36 років?

Вік жінки має фундаментальне значення для програми сурогатного материнства. Жінка у віці до 36 років знаходиться в найбільш сприятливому періоді для безпечної вагітності та пологів. Як для жінки, так і для дитини дуже важливо, щоб вагітність і пологи пройшли комфортно, без будь-яких можливих ускладнень.

Скільки часу потрібно для підготовки до програми сурогатного материнства?

На проходження повного медичного обстеження та отримання результатів лабораторних аналізів піде близько 14 днів. Після цього лікар приймає рішення про затвердження кандидатки до програми сурогатного материнства.

Де повинна проживати сурогатна мати під час програми?

До 30-го тижня вагітності сурогатна мати залишається за місцем свого проживання. Починаючи з 30-го тижня, жінка переїжджає в безкоштовні апартаменти, які надає клініка. Жінка має право обирати, тип розміщення: проживати разом зі своїми дітьми/чоловіком або в двокімнатній квартирі з іншою сурогатною матір’ю. З міркувань безпеки в квартирі повинно бути 2 дорослих.

Чи потрібно укладати договір про надання послуг сурогатного материнства?

Так. Між сурогатною матір’ю та біологічними батьками укладається письмовий нотаріально завірений Договір. Це основний юридичний документ, який буде регулювати відносини між сурогатною матір’ю та біологічними батьками.

Чи може сурогатна мати залишити собі дитину, яка генетично їй чужа?

Ні. Згідно з чинним законодавством України, сурогатна мати не має батьківських прав по відношенню до народженої дитини і зобов’язана передати дитину її генетичним батькам. Відповідно до ч. 2 ст. 139 Сімейного кодексу України, сурогатна мати позбавлена права оспорювати материнство в суді.

Переваги програми сурогатного материнства

Безкоштовне медичне обстеження

Кандидатка на програму сурогатного материнства проходить безкоштовне комплексне медичне обстеження в сучасній приватній клініці.

Навіть якщо кандидатка не буде схвалена для участі в програмі, всі обстеження для жінки залишаються безкоштовними.

Юридична підтримка

На всіх етапах програми, сурогатну матір підтримує команда професійних юристів. Юридичний супровід жінки є безкоштовним і включає в себе юридичні консультації, підготовку документів, складання нотаріального договору про сурогатне материнство, супровід в нотаріальній конторі.

Гарантована компенсація за участь у програмі

Відповідно до умов нотаріально завіреного Договору, сурогатна мати отримує грошову винагороду за участь у програмі сурогатного материнства.



Гарантована сума виплати починається від 22 000 євро.

Додаткові бонуси за участь у програмі

Жінці гарантуються наступні бонуси:

відшкодування всіх транспортних витрат, пов’язаних з участю в програмі сурогатного материнства.

поповнення мобільного рахунку, щоб сурогатна мати завжди мала доступ до зв’язку.

придбання одягу для вагітних, відповідно до сезону.

пезкоштовне проживання в комфортабельних апартаментах, починаючи з 30-го тижня вагітності.

Конфіденційність

Відповідно до чинного законодавства, сурогатній матері гарантується повна конфіденційність. Участь у програмі є лікарською таємницею і не підлягає розголошенню.

Підтримка персонального медичного координатора 24/7

Після того, як участь жінки затверджена в програмі сурогатного материнства, її буде супроводжувати персональний медичний координатор. Жінка зможе зателефонувати або написати координатору в режимі 24/7 для отримання медичної або психологічної підтримки.

У свою чергу, координатор буде постійно в контакті з сурогатною матір’ю: цікавитися самопочуттям жінки, нагадувати про заплановані візити в лікарню, інформувати про результати лабораторних аналізів.