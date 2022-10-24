Як скласти меню правильного харчування

Здорова їжа та правильний раціон дозволяють покращити самопочуття й фігуру, підвищити рівень життєвої енергії та уникнути багатьох хвороб (або навіть вилікувати деякі захворювання). Дотримуватись правильного харчування не означає виснажувати себе або відмовлятись від усього смачного. Це лише свідомий та продуманий підхід до свого щоденного раціону.

Нюанси складання меню

Складаючи меню, можна упевнено включати свої улюблені продукти, але при цьому дотримуватись помірних порцій та балансу БЖВК (білки, жири, вуглеводи та калорії). За основу можна взяти готове меню, яких сьогодні багато у вільному доступі в мережі, наприклад, із блогу METRO за посиланням ​https://www.metro.ua/Blogs/Ratsionalne-menyu/Ratsionalne-menyu-pershoho-tyzhnya.

Принципи правильного харчування:

Ваш раціон повинен бути різноманітним. Не варто харчуватися лише кисломолочними продуктами чи овочами, навіть якщо прагнете скинути вагу. Організм повинен отримувати різні корисні речовини, а меню не має бути нудним та одноманітним. Харчуватись потрібно відносно дрібними порціями, оптимальний варіант — це три основні прийоми їжі та три перекуси. Сніданок — 30%, обід — 35%, вечеря — 25%, два перекуси — 10%. У деяких випадках людям суворо показане триразове харчування, наприклад, при порушеннях вуглеводного обміну або при інсулінорезистентності. За інших обставин, наприклад, при синдромі втомлених надниркових залоз, необхідне п’ятиразове харчування, а голодування завдає більше шкоди, ніж користі. Основою правильного раціону мають бути натуральні продукти без штучних добавок, цукру та підсолоджувачів. Меню повинно відповідати нормам калорійності, балансу білків, жирів та вуглеводів, особливо, якщо ви хочете скоригувати вагу.

Сніданок

Ранковий прийом їжі — обов’язковий, ним не варто нехтувати. Оптимальні ранкові страви:

каша з медом, сухофруктами або свіжими фруктами;

омлет із сиром та шматочком житнього хлібу;

кисломолочний сир із медом, ягодами чи фруктами.

Обід

В жодному разі не пропускайте обід, щоб потім не переїдати ввечері! Обов’язково додайте до обіднього меню білки та складні вуглеводи. Можна приготувати наступні страви:

запечена риба або тушковане м’ясо з гарніром;

риба чи м’ясо з тушкованими овочами;

суп — із м’ясом або рибою та овочами.

Вечеря

Не варто вечеряти надто пізно, оптимально — за 2–3 години до сну. Що можна з’їсти на вечерю:

курятину або рибу з овочами;

яйце та овочевий салат;

овочеву запіканку.

Перекуси

Якщо варіант з триразовим харчуванням для вас не надто комфортний, додайте декілька перекусів. Краще підійдуть горіхи, сухофрукти, фрукти чи йогурт.

Варто пам’ятати: лише підтримуючи баланс у кількості їжі та необхідних вам макро- й мікроелементах, можна побудувати гармонійні стосунки зі своїм організмом та запобігти розвитку хвороб, які пов’язані з дефіцитом вітамінів і мінералів.

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