Як проходить процедура ЕКЗ в клініці Ivmed

ЕКЗ — це один з найефективніших методів лікування безпліддя, який щороку допомагає тисячам пар по всьому світу знайти щастя батьківства. Суть процедури полягає в заплідненні яйцеклітини сперматозоїдом в лабораторних умовах з подальшим перенесенням ембріона в порожнину матки.

Вибір клініки для проведення ЕКЗ відіграє вирішальну роль в успішності програми: професіоналізм лікарів, технічне оснащення і правильний підхід до кожного етапу значно підвищують шанси на результат. Клініка Ivmed поєднує досвід фахівців, сучасні технології та уважне ставлення до пацієнтів, що робить процес максимально безпечним і результативним.

Етапи проведення ЕКЗ в клініці Ivmed

1. Первинна консультація та обстеження

На цьому етапі подружжя проходить детальне обстеження. Лікар збирає анамнез, призначає лабораторні аналізи, проводить ультразвукову діагностику і, при необхідності, генетичне тестування. Це дозволяє виявити причину безпліддя і вибрати оптимальну тактику лікування.

2. Підготовка організму до програми

Після постановки діагнозу призначається підготовка: коригування гормонального фону, стимуляція яєчників для отримання декількох зрілих яйцеклітин, контроль стану здоров’я жінки і чоловіка. У цей час важливо дотримуватися рекомендацій лікаря, включаючи режим харчування і спосіб життя.

Що включає підготовчий етап:

гормональну стимуляцію овуляції;

регулярні контрольні візити до лікаря та УЗД-моніторинг;

профілактику та лікування супутніх захворювань;

консультацію щодо способу життя та харчування.

3. Отримання яйцеклітин і сперматозоїдів

Коли фолікули досягають потрібного розміру, проводиться пункція яєчників під контролем УЗД. Це малотравматична процедура, що виконується під наркозом. Одночасно готують сперматозоїди — партнера або донора, залежно від показань. Отриманий біологічний матеріал передається в ембріологічну лабораторію.

4. Запліднення в лабораторних умовах

В ембріологічній лабораторії фахівці з’єднують яйцеклітину і сперматозоїд. Залежно від показань процедура проводиться класичним методом ЕКЗ або з використанням техніки ІКСІ (інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда). Другий варіант особливо ефективний при чоловічому факторі безпліддя, коли сперматозоїди малорухливі або їх кількість обмежена.

5. Культивація ембріонів

Після запліднення ембріони розвиваються в спеціальних інкубаторах протягом декількох днів. Лікарі уважно спостерігають за їх ростом і вибирають найбільш життєздатні для перенесення. На цьому етапі може застосовуватися генетичне тестування (PGT), яке дозволяє виключити спадкові патології.

6. Перенесення ембріона в порожнину матки

На 3–5 день розвитку ембріон переноситься в матку жінки. Процедура проходить безболісно і не вимагає наркозу. Використовується тонкий катетер, завдяки чому процес займає всього кілька хвилин. Після перенесення лікар призначає гормональну підтримку, яка допомагає ембріону успішно закріпитися в ендометрії.

Підтримка після перенесення

Після перенесення ембріона настає важливий етап очікування. Протягом двох тижнів жінка приймає препарати для підтримки гормонального фону, які допомагають ендометрію стати більш сприйнятливим до імплантації. У цей період лікарі радять уникати надмірних фізичних навантажень, приділяти увагу повноцінному сну і харчуванню, а також зберігати емоційну рівновагу. Контрольний тест на вагітність проводиться зазвичай через 12-14 днів.

Особливості підходу Ivmed

Клініка Ivmed приділяє особливу увагу індивідуальному супроводу кожної пари. Тут розробляються персональні протоколи лікування, що враховують медичні показники та попередній досвід пацієнтів. Використовується сучасне ембріологічне обладнання, а при необхідності — генетичне тестування ембріонів. Додатково клініка пропонує кріопрограми для збереження ембріонів, яйцеклітин і сперматозоїдів, що значно розширює можливості лікування.

Пацієнти отримують не тільки медичну, але й психологічну підтримку, що допомагає знизити рівень стресу і пройти програму максимально комфортно. Завдяки такому комплексному підходу Ivmed демонструє високі показники результативності програм ЕКЗ.

Ліцензія МОЗ України від 06.06.2013 року серія АЕ 197875.