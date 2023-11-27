Як правильно вимірювати тиск

Часте вимірювання артеріального тиску — гарантія своєчасного виявлення можливих проблем. Позаяк затим можна звернутись до лікаря, щоб вжити необхідних заходів і запобігти ускладненням. Для цього під рукою завжди має бути вимірювач тиску — тонометр, заздалегідь придбаний в інтернет-аптеці eTabletka чи деінде. А щоб цей пристрій показав достовірні результати, слід виконати кілька нескладних кроків. Про них ми й поговоримо нижче.

Варто зазначити, що тонометри здебільшого бувають механічними та електронними. Тому ми розповімо насамперед про те, як виміряти тиск механічним тонометром. А також розглянемо, як вимірювати тиск електронним тонометром. Основна різниця між ними — механічним вимірювачем неможливо скористатись самотужки. Проте його результати точніші, адже відсутня похибка.

Як вимірювати тиск механічним тонометром

Перш як вимірювати тиск механічним тонометром, варто підготуватись. Наприклад, за пів години до вимірювання рекомендують ігнорувати споживання їжі, напоїв з вмістом кофеїну (чаю, кави), спиртного та сигарет, а також фізичних навантажень. А за 5 хвилин потрібно розслабитись, щоб перебувати в стані спокою. Далі:

Займіть положення сидячи. Сидіти бажано на стільці чи кріслі з підлокітниками. Передпліччя має знаходитись на горизонтальній поверхні (приміром на столі). Ноги мають торкатись підлоги. Не варто схрещувати їх, оскільки це чинитиме тиск на судини. Одягайте манжету на кілька сантиметрів вище ліктьового суглоба. Затягувати її до стискання і хрускоту кісток не варто — в отвір між нею та плечем має пролазити палець. Зазвичай для вимірювання використовують неробочу (ліву) руку. Інколи для точності вимірювач тиску використовується на обох руках. Одягніть фонендоскоп. Його мембрану помістіть під манжету. Візьміть грушу, перекрийте клапан та починайте повільно накачувати манжету повітрям. До тих пір, поки на циферблаті манометра не з’явиться стандартне для вас значення, після чого докачайте манжету ще на 20-30 мм рт.ст. Плавно відпускайте клапан (в результаті з манжети почне виходити повітря) і слухайте звуки в фонендоскопі. Зафіксуйте, на якій поділці ви почули перший удар (це індикатор верхнього тиску). А згодом показник на циферблаті, коли удари припинились. Це нижній тиск. Повторіть процес вимірювання з інтервалом 1-2 хвилини. Звірте значення. Середнє значення двох вимірів — це і є артеріальний тиск. І тепер вам відомо, як виміряти тиск ручним тонометром.

Як виміряти тиск електронним тонометром

Підготовка до того, як виміряти тиск електронним тонометром, та ж сама. Разом з тим процес більш зручний та простий.

Одягніть манжету, але не занадто туго. Натисніть кнопку “Старт” на пристрої. Вимірювач тиску автоматично почне накачувати манжету повітрям. Отримані результати з’являться на дисплеї автоматичного тонометра.

В питанні, чим вимірюють тиск, обирайте той пристрій, який вам здається зручнішим.

Отримавши дані, які свідчать про проблему, зверніться до лікаря за консультацією. Не слід займатись самолікуванням. Навіть якщо вам відомі дієві таблетки від високого тиску чи таблетки від низького тиску, лише лікар здатен підібрати для вас ті лікарські засоби, які дадуть результат. Оскільки враховує додаткові чинники на кшталт стану здоровʼя, особливостей організму, протипоказань та побічних ефектів. І на основі цього може створити індивідуальний план лікування.

Тримайте руку на пульсі вашого здоров’я!