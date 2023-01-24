Як працює зарядна станція EcoFlow Delta

Не знаємо яке слово визнано в Україні словом року, але “зарядна станція”, “павербанк” або “портативна пічка” знаходяться десь приблизно у першій десятці. Перебої зі світлом змушують наших громадян перетворитися на енергетиків і досконало вивчити особливості застосування портативної техніки та автономних приладів.

У цій статті ми розглянемо деякі аспекти роботи зарядної станції EcoFlow Delta – найпопулярнішого побутового джерела електроенергії. З основними параметрами станції ви маєте можливість ознайомитися на сайті магазину Фокстрот Харків, натомість ми звернемо увагу на важливі дрібниці, без яких правильно використовувати EcoFlow неможливо.

Декілька слів про історію

EcoFlow — відносно новий американський бренд. Його кампанія на Kickstarter (сайт фінансування різноманітних проєктів за схемою спільнокошту) зібрала мільйони доларів за досить короткий час.

На ці гроші інжинери змогли довести свій прототип до промислового виробництва і перші електростанції EcoFlow були виставлені на продаж у вересні 2021 року.

Наразі бренд EcoFlow представлений у 83 країнах світу.

Про фізику процесу

Електростанція Ecoflow Delta – це унікальна електростанція потужністю 1260 Вт/год, яка пропонує можливість розширення до потужності не менше 6 кВт/год. Практично будь-який пристрій потужністю до 1800 Вт можна живити.

Пристрій має вбудований літій-іонний акумулятор. Це батареї, виготовлені з легкого металу. Така техніка характеризується високою щільністю енергії. Батареї, як правило, можуть зберігати більше енергії, ніж звичайні сухі або вологі батареї, і краще утримують напругу. Коротше кажучи, ви можете використовувати більше накопиченої енергії порівняно зі звичайними батареями. Таким чином, літій-іонні батареї наразі є найпоширенішими акумуляторами для електроінструментів, ноутбуків, смартфонів і таке інше.

Завдяки технології X-Stream Ecoflow Delta можна зарядити від 0 до 80% протягом 65 хвилин. Це дозволяє обмежити час зарядки двома годинами.

Є станції з функцією WiFi, що дозволяє легко дистанційно керувати пристроєм за допомогою смартфону. Завдяки додатку EcoFlow у вас завжди все під контролем: інформація про стан зарядної станції, панель керування та параметри зарядки.

Система керування акумулятором EcoFlow Delta розроблена для моніторингу окремих елементів кілька разів на хвилину. У результаті ємність використовується найкращим чином, акумулятор захищено від перезаряду, а ви отримуєте вигоду від більш тривалого терміну служби.

Зарядка Ecoflow Delta

Однією з причин, чому користувачі обирають Ecoflow Delta, є те, що станцію можна заряджати кількома способами. Повністю зарядити її можна за 1,6 години через розетку.

Однак дуже часто батареї заряджають через сонячні батареї або в автомобілі. Для цього на задній панелі пристрою є окремі роз’єми, а кабелі, необхідні для цього, постачаються стандартно.

Телефони, ноутбуки і …кава

Помічено, при вимкненні світла пришими розрядженими пристроями виявляються телефони, ноутбуки, акумуляторні фонарики і павербанки. Ecoflow може заряджати усі типи гаджетів.

На практиці USB, USB-C і розетки зі змінним струмом від пристрою вимагають приблизно 130 Вт потужності від станції для зарядки системної камеру, зарядного пристрою для камери, GoPro, зарядного пристрою для дрона, смартфона, двох павербанків та ноутбука.

На все про все знадобиться 1,5 години заряджання, а заряд акумулятора зменшиться приблизно на 2 відсотки.

Тепер час для більш важкої роботи. Треба

закип’ятити чайник 1,5 л з максимальною потужністю 1800 вт/год. для кави та чаю. Вмикається без проблем і через 6 хвилин у вас півтора літра окріпа.

Зверніть увагу – під час інтенсивного використання Ecoflow створює певний шум від вентиляторів. На щастя, ви можете обійти це, встановивши в додатку потужність зарядки нижче 400 Вт.

Користуйтеся!