Як підвищити шанси на перемогу у публічній закупівлі

Державні закупівлі, також відомі як публічні закупівлі, процедура придбання товарів, робіт та послуг згідно із Законом України «Про публічні закупівлі». Сьогодні ми розглянемо, які кроки можна зробити компаніям, щоб підвищити свої шанси на успіх у процедурах публічних закупівель та отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.

Як перемогти у закупівлі?

У системі Prozorro публічні закупівлі — вигідний ринок для продажу товарів, робіт та послуг. Ось декілька порад, які можуть допомогти примножити кількість своїх перемог в тендерах.

Оберіть акредитований майданчик

Вибір майданчика — важливий етап для успішної участі у публічних закупівлях. Обираючи, слід звернути увагу на термін присутності його на ринку та на репутацію, оцінюючи відгуки користувачів. Наприклад, майданчик Прозорро Смарттендер є одним з акредитованих, використовуючи його можна брати участь у публічних закупівлях з високою гарантією законності.

Зверніть увагу на вимоги

Аналізуйте вимоги, які надає замовник. Якщо у вас немає підтвердження виконання аналогічного договору, краще шукати іншу закупівлю. При відповідності товару та досвіду можна брати участь в тендері.

Оцініть конкурентів

Для успішної участі в конкурентному середовищі потрібно досліджувати інших учасників, зокрема дізнаватись про їх участь у торгах, стартові ціни, знижки та переможців, це допоможе визначити свої переваги та слабкі місця. Приміром, майданчик SmartTender надає інструмент аналітики, який дозволяє швидко та просто проводити аналіз конкурентів.

Створіть план участі

Участь в тендерах без стратегії — непродуктивна та може призвести до витрат. Отже, щоб перемогти в закупівлях, потрібно створити план, який дозволить вам оптимізувати процес торгів. Ретельно оцініть можливі ризики та встановіть точку, до якої готові зменшувати ціну своєї пропозиції. Важливо пам’ятати, що на аукціоні першим робіть хід той, хто подає найнижчу пропозицію.

Дотримуйтесь термінів

Участь у тендерах вимагає пунктуальності, оскільки на кожному етапі процесу публічних закупівель Прозорро передбачені певні обмеження. В особистому кабінеті налаштуйте повідомлення, які будуть нагадувати про важливі події, щоб мати можливість слідкувати за новинами та змінами.

Підвищуйте активність

Чим частіше ви берете участь — тим більшим стає ваш досвід, рівень знань та навички. Відхилення заявки або програш у тендері не означає, що ви втратили свій час та зусилля даремно. Навпаки, це можливість зробити висновки, оцінити свої сильні та слабкі сторони, покращити практику, щоб стати ще кращим та перемогти наступного разу.

Терпіння та наполегливість — ключі до успіху в тендерах. Щоб детальніше ознайомитись з нюансами участі в закупівлях, ви можете скористатись розділами «Академія» та «Вебінари» на майданчику SmartTender.