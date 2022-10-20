Як підготуватись до відключення світла. Декілька порад

20 жовтня в Україні ввели обмеження електропостачання. Українців попросили підготуватись до віялових відключень електроенергії та закликають мінімізувати споживання електрики з 7:00 до 23:00.

Ось декілька корисних порад, як пережити час без світла з мінімальним дискомфортом:

Підготуйте набір екстреної допомоги, включаючи ліхтарик, батарейки, готівку та засоби першої допомоги. Віддавайте перевагу ліхтарям. Свічки та гасові лампи можуть спричинити пожежу.

Переконайтеся, що у вас є альтернативні методи зарядки для вашого телефону або будь-якого пристрою, який потребує живлення (ноутбук, ліхтарик тощо). Завжди тримайте свій мобільний телефон зарядженим і майте під рукою запас батарей.

Придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Це допоможе зберегти їжу холодною, якщо електроенергія зникне надовго. Водночас пам’ятайте, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в закритому холодильнику протягом кількох годин. Холодильник збереже їжу холодною приблизно чотири години. Повна морозильна камера збереже температуру приблизно 48 годин. Тож тримайте холодильник зачиненим.

Якщо у вас лише електрична плита, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями чи супом. Майте вдома запас продуктів, які не потребують термічної обробки і можуть довго не псуватися – консерви, крекери, хлібці тощо.

Тримайте бензобак вашого автомобіля повним. Насоси заправних станцій також потребують електроенергії.

Заздалегідь дізнайтеся, де найближчі укриття, пункти обігріву тощо у вашому районі на випадок, якщо зв’язок зникне або ваші гаджети розрядяться.

Підготуйте теплий одяг і ковдри на випадок, якщо буде холодно.

Вимкніть або від’єднайте електроприлади та інше обладнання, щоб стрибки напруги не вивели їх з ладу. Можна також придбати спеціальні пристрої, які захищають гаджети від перепадів.

Використовуйте генератори лише поза домом, не запускайте генератор у будинку чи гаражі та не підключайте його до домашньої електричної системи.

Уникайте непотрібних поїздок, особливо на автомобілі. Світлофори можуть не працювати, а на дорогах будуть затори.

Як тільки електропостачання відновиться, поповніть свій аварійний набір свіжими батарейками, консервованими продуктами та іншими витратними матеріалами, які ви використовували.