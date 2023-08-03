Як отримати міжнародний патент на винахід?

Патент – це юридичний документ, який надає його власнику виключне право використовувати винахід протягом певного періоду часу. Патент на винахід може бути отриманий у будь-якій країні світу, але сам процес може бути різним в різних країнах.

Щоб отримати міжнародний патент на винахід https://4b.ua/blog/how-to-get-patent-international-application-part-two/, вам потрібно подати заявку в Міжнародне бюро інтелектуальної власності (МБІП) в Женеві, Швейцарія. Заявка в МБІП називається міжнародною заявкою на патент.

Що вам буде потрібно

Для подання міжнародної заявки на патент вам потрібно буде виконати такі кроки:

Підготувати заяву на патент. Заява на патент повинна містити такі документи:

– Опис винаходу;

– Класифікацію винаходу за Міжнародною класифікацією винаходів (МКВІ);

– Рисунки (за потреби);

– Заяву на пріоритет (за потреби). Перекласти заявку на патент на англійську мову. Подати заяву на патент в МБІП.

Після подання заявки в МБІП, заявка буде перевірена на відповідність формальним вимогам. Якщо заявка буде їм відповідати, МБІП надасть заявнику міжнародний реєстраційний номер (МРН).

Міжнародний реєстраційний номер – це унікальний номер, який присвоюється кожній міжнародній заявці на патент. МРН використовується для ідентифікації міжнародної заявки на патент в МБІП та в національних патентних відомствах.

Після отримання МРН, ви можете подати заяву на патент в національних патентних відомствах країн, в яких ви хочете отримати патентну охорону. При поданні заявки в національних патентних відомствах, вам потрібно буде сплатити збір за патентування.

Як швидко розглядається заявка?

Строки отримання патенту в різних країнах можуть бути різними. В середньому, отримання патенту займає від 2 до 5 років.

Отримання міжнародного патенту на винахід – це складний і тривалий процес, але він є необхідним, якщо ви хочете захистити своє винахідне право в різних країнах світу.

Чи є простіший шлях? Так, звісно. Фахівці юридичної компанії 4В рекомендують користуватися системою Міжнародної патентної кооперації.

Міжнародна патентна кооперація – плюси, мінуси, підводні камені

Міжнародна патентна кооперація (англ. PCT – Patent Cooperation Treaty) – це міжнародна система, яка допомагає винахідникам отримувати патентну охорону в різних країнах світу за допомогою однієї заявки. PCT була заснована в 1970 році і на сьогоднішній день до неї приєдналися понад 150 країн.

РСТ має ряд переваг для винахідників, зокрема:

Зниження витрат на отримання патентної охорони в різних країнах світу.

Зменшення часу, необхідного для отримання патентної охорони в різних країнах світу.

Збільшення шансів на успішне отримання патентної охорони в різних країнах світу.

PCT – це важливий інструмент для винахідників, які хочуть захистити свої права на винаходи в різних країнах мира.

Переваги отримання міжнародного патенту на винахід

Отримання міжнародного патенту на винахід має ряд переваг, зокрема:

Виключне право використовувати винахід протягом певного періоду часу в різних країнах світу

Можливість захистити своє винахідне право від неправомірного використання іншими

Можливість отримати фінансування для розробки та комерціалізації винаходу

Можливість підвищити конкурентоспроможність своєї компанії на світовому ринку.

Тож, якщо ви є винахідником, рекомендуємо скористатися можливістю отримання міжнародного патенту на ваш винахід. Це допоможе захистити права та забезпечити успіх вашого бізнесу.