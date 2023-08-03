Суспільство

Як отримати міжнародний патент на винахід?

3 Серпня 2023 17:37
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Патент – це юридичний документ, який надає його власнику виключне право використовувати винахід протягом певного періоду часу. Патент на винахід може бути отриманий у будь-якій країні світу, але сам процес може бути різним в різних країнах.

Щоб отримати міжнародний патент на винахід https://4b.ua/blog/how-to-get-patent-international-application-part-two/, вам потрібно подати заявку в Міжнародне бюро інтелектуальної власності (МБІП) в Женеві, Швейцарія. Заявка в МБІП називається міжнародною заявкою на патент.

Що вам буде потрібно

Для подання міжнародної заявки на патент вам потрібно буде виконати такі кроки:

  1. Підготувати заяву на патент. Заява на патент повинна містити такі документи:
    – Опис винаходу;
    – Класифікацію винаходу за Міжнародною класифікацією винаходів (МКВІ);
    – Рисунки (за потреби);
    – Заяву на пріоритет (за потреби).
  2. Перекласти заявку на патент на англійську мову.
  3. Подати заяву на патент в МБІП.

Після подання заявки в МБІП, заявка буде перевірена на відповідність формальним вимогам. Якщо заявка буде їм відповідати, МБІП надасть заявнику міжнародний реєстраційний номер (МРН).

Міжнародний реєстраційний номер – це унікальний номер, який присвоюється кожній міжнародній заявці на патент. МРН використовується для ідентифікації міжнародної заявки на патент в МБІП та в національних патентних відомствах.

Після отримання МРН, ви можете подати заяву на патент в національних патентних відомствах країн, в яких ви хочете отримати патентну охорону. При поданні заявки в національних патентних відомствах, вам потрібно буде сплатити збір за патентування.

Як швидко розглядається заявка?

Строки отримання патенту в різних країнах можуть бути різними. В середньому, отримання патенту займає від 2 до 5 років.

Отримання міжнародного патенту на винахід – це складний і тривалий процес, але він є необхідним, якщо ви хочете захистити своє винахідне право в різних країнах світу.

Чи є простіший шлях? Так, звісно. Фахівці юридичної компанії 4В рекомендують користуватися системою Міжнародної патентної кооперації.

Міжнародна патентна кооперація – плюси, мінуси, підводні камені

Міжнародна патентна кооперація (англ. PCT – Patent Cooperation Treaty) – це міжнародна система, яка допомагає винахідникам отримувати патентну охорону в різних країнах світу за допомогою однієї заявки. PCT була заснована в 1970 році і на сьогоднішній день до неї приєдналися понад 150 країн.

РСТ має ряд переваг для винахідників, зокрема:

  • Зниження витрат на отримання патентної охорони в різних країнах світу.
  • Зменшення часу, необхідного для отримання патентної охорони в різних країнах світу.
  • Збільшення шансів на успішне отримання патентної охорони в різних країнах світу.

PCT – це важливий інструмент для винахідників, які хочуть захистити свої права на винаходи в різних країнах мира.

Переваги отримання міжнародного патенту на винахід

Отримання міжнародного патенту на винахід має ряд переваг, зокрема:

  • Виключне право використовувати винахід протягом певного періоду часу в різних країнах світу
  • Можливість захистити своє винахідне право від неправомірного використання іншими
  • Можливість отримати фінансування для розробки та комерціалізації винаходу
  • Можливість підвищити конкурентоспроможність своєї компанії на світовому ринку.

Тож, якщо ви є винахідником, рекомендуємо скористатися можливістю отримання міжнародного патенту на ваш винахід. Це допоможе захистити права та забезпечити успіх вашого бізнесу.


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