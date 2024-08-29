Як оформити криптовалютний кредит?

Криптовалютний кредит в Україні можна оформити у МФО, що працюють із криптовалютою, наприклад, https://bitcapital.online/. Процес оформлення нічим не відрізняється від оформлення класичного кредиту у звичайній валюті. Необхідно зареєструватися на сайті та подати заявку на кредит. Якщо така заявка отримає схвалення, позичальник повинен підписати електронний кредитний договір, після чого кредитні кошти надійдуть на його банківську картку або на криптовалютний гаманець, якщо він є у клієнта.

Чим відрізняється криптовалютний кредит від звичайного кредиту

Основна відмінність кредиту в криптовалюті від кредиту в класичній валюті полягає в тому, що криптовалюта має високу волатильність – її курс може сильно змінюватися за короткий проміжок часу.

Волатильність криптовалюти викликана різними факторами: новини, регуляторні зміни, ринкові спекуляції, зміни у технології та попиті на конкретну криптовалюту та ін. Оскільки ринок криптовалют порівняно молодий і менш стабільний, порівняно з традиційними фінансовими ринками, волатильність тут зазвичай вища.

Чим це небезпечно для позичальника? Якщо позичальник не пов’язаний з криптовалютою безпосередньо, він повертатиме кредит за допомогою сплати класичної валюти, наприклад української гривні, яка перераховуватиметься в криптовалюту згідно з поточним курсом. Нічого страшного, якщо цей курс за період дії кредитного договору суттєво не змінився. Дуже добре, якщо вартість криптовалюти впала, тоді фактично позичальник віддасть менше ніж отримав кредитних коштів. Але дуже погано, якщо курс криптовалюти суттєво зросте, тоді клієнт буде змушений повернути набагато більше грошей у перерахунку на національну валюту.

Навіщо було створено криптовалюту

Криптовалюта була задумана як спосіб створення фінансової системи, яка не залежить від центральних банків та урядів. Біткоїн та інші криптовалюти працюють на основі технології блокчейн, яка розподіляє інформацію по безлічі вузлів (комп’ютерів) та забезпечує децентралізоване управління.

Однією з основних цілей створення криптовалюти було забезпечення високої конфіденційності транзакцій. Хоча всі транзакції видно у блокчейні, ідентичність користувачів може бути прихована за псевдонімами. Зокрема, одна з ідей створення біткоїну полягала у створенні системи, яка дозволяє користувачам безпосередньо обмінюватись цінностями без необхідності використання посередників (банків), що знижує транзакційні витрати.

Біткоїн був спроектований із фіксованою кількістю монет (21 мільйон), що робить його теоретично захищеним від інфляції, викликаної збільшенням грошової маси, як це буває з традиційними валютами.

Криптовалюти з тих пір розвинулися і поширилися, і на сьогоднішній день існує безліч різних криптовалют з різними цілями та особливостями, але всі вони засновані на тих же принципах, які заклав Сатоші Накамото у свій біткоїн, першу офіційну криптовалюту, яка з’явилася в Інтернеті наприкінці нульових. років.