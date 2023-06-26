Як обрати кредитну картку, – чотири поради банкіра Никити Ізмайлова

Для того, щоб кредитна карта найкраще виконувала свою функцію та не провокувала серйозних переплат, потрібно правильно обрати кредитну програму та дотримуватися кількох нескладних правил.

Про це у своєму блозі на liga.net пише український інвестор, банкір, засновник профільного фінтех-фонду N1 Никита Ізмайлов.

Він дав кілька порад, на що варто звертати увагу при виборі програми.

Насамперед, на процентну ставку + комісії (тарифи), які потрібно вивчати в комплексі. На думку інвестора, варто заглибитися у це питання, а не лише прорахувати подальші виплати на кредитному калькуляторі банківського сайту.

«Може здатися, що вартість карткового кредиту вища, ніж готівкового споживчого на купівлю путівки/абонемента в спортклуб або будь-якого товару. Але важливо пам’ятати, що під час споживчого кредиту у фінансовій компанії ви оплачуєте весь його обсяг (відсоткова ставка нараховується на всю суму), а за кредиткою платитимете тільки за ту суму, що фактично витратили. До того ж платити почнете не одразу, а з відстрочкою – більшість банків спочатку надає пільговий період», – пише Никита Ізмайлов.

За його словами, важливо звернути увагу на стандартні тарифи кредитної картки та розраховуватися нею за товари та послуги, а не знімати готівку, за що стягується комісія. Крім того, варто визначатися, на яку саме категорію товарів чи послуг потрібна карта, обрати відповідну програму та отримувати пільги та кешбек.

Друга порада від Ізмайлова – намагатися вкластися у пільговий період (грейс-період), упродовж якого банк не нараховує відсотки та комісію.

«Якщо регулярно в нього вкладатися, то можна користуватися грошима безоплатно, отримуючи лише бонуси та кешбеки. Найчастіше грейс-період зараз становить 2 місяці, але є пропозиції і до 120 днів. Тож варто уважно вивчати програми і обрати найкращу пропозицію. А також бонуси, які можуть нараховуватися банком при оплатах різних товарів/послуг у його компаній-партнерів», – зазначає банкір.

Третя порада – активно користуватися знижками та кешбеком, і не лише 1-2% від вартості товарів в окремих категоріях, але й партнерськими знижками, які можуть сягати 20%.

«Банки постійно працюють над розширенням партнерських програм, тому кешбеків або знижок ставатиме тільки більше», – впевнений Никита Ізмайлов.

Також він радить перевіряти свою кредитну історію, яку збирають українські кредитні бюро, що інформують банки, і стежити за тим, щоб документи були оформлені належним чином.

«Не достатньо розрахуватися за всіма кредитами, варто також переконатися, що дані оновилися в Бюро кредитних історій, і у вашому досьє є вся інформація про виплати. Також дуже важливо стежити за відсутністю помилок у документах: паспорт не повинен бути прострочений за віком, а може, його треба взагалі переоформити, якщо вийшли заміж і взяли прізвище чоловіка. Усе це дрібні нюанси, але фінансисти суворо стежать за такими питаннями, і можуть запідозрити шахрайські дії у випадку з простим недоглядом людини. Тож краще все перевірити ще раз перед походом у банк, щоб потім не розчаруватися», – підсумував Никита Ізмайлов.