Як Монако стало головним центром гральної індустрії в Європі

працювати в режимі онлайн. Деякі заклади вирішили не повертатися до наземних залів з ігровими автоматами. Але як би не були популярні інтернет казино, деякі гральні будинки це справжня легенда світової гемблінгової індустрії.

Як казино Монте-Карло стало найвідомішим в Європі

Зараз про перлину Французької Рів’єри казино Монте-Карло знають в кожному куточку світу. Історія формування цього центру азартної індустрії в Європі розпочалася ще у ХІХ столітті. Тоді князівством Монако керувала династія Грімальді, які знаходилися на межі банкрутства. Але журналісти Альберт Обер і Леон Ланглуа порадили монархам поліпшити престиж країни та перетворити карликову державу в модний курорт, куди б з’їжджалася вся Європа.

З першого разу вийшло не дуже вдало, бо ігровий дім відкрили поблизу порту. Не допомогло і перенесення закладу в готель на Палацовій площі. Заклад був нерентабельним через погану відвідуваність і його довелося закрити у 1857 році. Але вже в 1863 році робота казино відновилася під керівництвом компанії Societe des Bains de Mar. Про успіх цієї спроби може свідчити той факт, що компанія і досі володіє всіма гральними закладами та готелями в Монако. Саме Франсуа Блану вдалося за три роки, що він орендував казино Монте-Карло, зробити карликову державу центром азартних розваг в Європі, куди приїздили найвпливовіші та найвідоміші люди того часу.

Як Монако виглядає зараз

Сучасним гравцям достатньо взяти в руки телефон, знайти онлайн-казино з надійним рейтингом на інформаційному порталі Glavnoe Gambling і насолоджуватися грою. Така доступність до гральних автоматів мала б зменшити кількість відвідувачів офлайн закладів. Але кількість туристів, що відвідують казино Монте-Карло, щороку лише зростає. Майже 1,5 мільйона гостей за рік приймає князівство розміром 2 кв. кілометри. Їх приваблює сюди не лише бажання виграти джекпот. Велика кількість відвідувачів заходять в ігровий будинок як до музею. Монако дуже гарна країна, яка має безліч історичних пам’яток. Хоч її можна обійти за пару годин пішки, але за цей час вона вразить вас вишуканою архітектурою і сотнями витворами мистецтва.

Громадянам Монако на законодавчому рівні заборонено грати в казино. Але держава компенсує таку вимогу тим, що не вимагає сплачувати податки всім мешканцям. Майже 30% населення це мільйонери, а рівень безробіття в країні дорівнює нулю. Середня тривалість життя сягає нечуваних 90 років. В таких казкових умовах проживають лише 30 тис. осіб. Щільність населення найбільша у світі – 16 тис. людей на кв. метр.

Всі ці блага князівство Монако може забезпечити своїм громадянам завдяки гральному бізнесу і туризму, які процвітають в країні більш ніж 150 років.