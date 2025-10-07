Як Exist.ua робить покупку автозапчастин зрозумілою та безпечною

Пошук і замовлення автозапчастин завжди були процесом, пов’язаним із ризиками: помилковий вибір, відсутність потрібної деталі або сумнівна якість. Саме тому водії цінують сервіси, які мінімізують ці проблеми. Exist.ua вибудував модель, що робить купівлю запчастин прозорою, зрозумілою та безпечною для клієнта — від першого пошуку до моменту встановлення деталі.

Широкий асортимент як гарантія вибору

Перший фактор, що впливає на довіру, — це доступність товарів. У каталозі EXIST.UA є все: запчастини для технічного обслуговування, мастильні матеріали, автохімія, кузовні елементи, шини та диски, інтер’єрні рішення, електроніка, інструменти та аксесуари. Це дозволяє клієнтові знаходити всі необхідні товари в одному місці, без ризику звернення до випадкових продавців.

Каталог для 149 марок авто

Асортимент охоплює 149 автомобільних брендів, що робить сервіс актуальним як для власників поширених моделей, так і для тих, хто користується рідкісними авто. Це зменшує ймовірність ситуацій, коли деталь доводиться шукати тижнями.

VIN-пошук як ключ до точності

Однією з головних інновацій Exist.ua став VIN-пошук. Клієнт вводить ідентифікаційний номер автомобіля, і система автоматично пропонує лише сумісні запчастини. Це значно знижує ризик придбати неправильний товар. Для додаткової впевненості завжди можна звернутися до консультантів, які допоможуть обрати між оригіналом (ОЕ) та аналогом.

Безпека завдяки перевіреним рішенням

Вибір між оригінальними запчастинами та аналогами часто стає дилемою для автовласника. Exist.ua надає можливість обирати з-поміж перевірених позицій, що гарантує безпеку використання. Клієнт отримує офіційні деталі від виробника або аналоги, які відповідають вимогам якості.

Доставка у визначений термін

Для водія важливо знати, коли саме приїде деталь. Сервіс «точна доставка» дозволяє планувати ремонт заздалегідь і уникати простою автомобіля. Це створює відчуття передбачуваності та надійності, що безпосередньо впливає на довіру до сервісу.

Партнерська інфраструктура

Exist.ua забезпечує клієнтові не лише деталь, а й можливість її встановлення у партнерських СТО. Це зменшує ризик неякісного ремонту та дозволяє пройти весь шлях — від замовлення до монтажу — в межах однієї системи. Додатково доступні страхові програми та допомога на дорозі 24/7, що підсилює відчуття захищеності.

Мобільність і акції

Для зручності користувачів створено мобільний додаток, який дає можливість здійснювати пошук, оформляти замовлення й відстежувати доставку. Клієнти також отримують доступ до акційних пропозицій, що робить сервіс вигідним і передбачуваним з фінансової точки зору.

Постійна підтримка

Call-center Exist.ua працює щодня:

(067) 170-1-888

(099) 170-1-888

(093) 170-1-888

Графік роботи: Пн–Сб з 08:00 до 21:00, Нд з 09:00 до 20:00. Клієнти завжди мають можливість отримати консультацію чи оперативне вирішення питання.

Exist.ua робить купівлю автозапчастин зрозумілою завдяки прозорому каталогу, VIN-пошуку та консультаціям. Безпека забезпечується перевіреними деталями, надійною доставкою та партнерськими СТО. У результаті клієнт отримує сервіс, де процес пошуку й придбання запчастин максимально наближений до стандартів якісного обслуговування.