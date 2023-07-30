WSJ: В Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України. Без Росії

Газета Wall Street Journal повідомляє з посиланням на дипломатичні джерела, що 5–6 серпня у Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні.

За даними видання, у саміті в Джідді візьмуть участь представники України, країн, що розвиваються, та країн Заходу. Росії серед запрошених не буде, сказано в публікації.

За словами співрозмовників видання, Саудівська Аравія та Україна запросили на зустріч близько 30 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію.

Wall Street Journal повідомляє, що наприкінці червня у Копенгагені відбулася нарада високопосадовців із країн, які можуть взяти участь у саміті в Джедді і на нього приїхали представники України, кількох великих європейських країн, а також Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР. По відеозв’язку у нараді взяв участь радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як кажуть західні дипломати, на яких посилаються журналісти WSJ, Саудівську Аравію було обрано як місце проведення саміту, оскільки західні країни сподівалися, що це допоможе залучити до нього Китай.

Пекін зберігає тісні стосунки як із Росією, так і з Саудівською Аравією. Крім того, цього року Китай допоміг встановленню тепліших відносин між Саудівською Аравією та її давнім регіональним противником Іраном, зазначає WSJ.

Хоча Китай говорить про намір запропонувати план мирного врегулювання щодо України, його представників у Копенгагені не було, пише газета. За даними учасників переговорів, участь китайської делегації у саудівському саміті не очікується, але й не виключається.

Свою участь серед інших вже підтвердили Великобританія, ПАР, Польща та ЄС, йдеться у публікації. Передбачається також, що США на саміті представлятиме Салліван.

Як пишуть журналісти Wall Street Journal, саміт у Саудівській Аравії проходитиме на тлі активної боротьби Кремля та західних союзників України за симпатії основних країн, що розвиваються, багато з яких зберегли нейтральність щодо війни.

Україна та західні чиновники сподіваються вже цього року організувати масштабніший саміт, на якому світові лідери затвердять загальні принципи врегулювання війни, сказано в публікації. Ці принципи, як сподіваються у Києві та західних столицях, допоможуть задати вигідний для України напрям для майбутніх мирних переговорів з Росією.

За даними співрозмовників WSJ, європейські чиновники сподіваються, що під час саміту вдасться врегулювати розбіжності між Україною та країнами, що розвиваються, з питання про те, на яких умовах має закінчитися війна.

На зустрічі в Копенгагені, як кажуть джерела видання, ці розбіжності були значними: Київ намагався переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів. Він припускає, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення Україні всіх окупованих територій та виведення російських військ.

Країни, що розвиваються, заявили, що готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти WSJ.