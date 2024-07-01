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WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 16:50
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війна
Українські військовослужбовці на Харківщині / Фото: SERGEY KOZLOV

У міру того, як війна Росії проти України вступає в третє літо, 700-мильна лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, де кожна сторона переміщує фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях.

Для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою нової західної зброї утримати позиції, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого представника українських силових структур, Росія, швидше за все, продовжить застосовувати свій підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

“У них немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків”, – сказав чиновник. “Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту”, – додав він.

В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими. Росія завдає ударів по електростанціях та інших об’єктах інфраструктури за допомогою ракет і безпілотників. Ця тактика вивела з ладу половину енергопотужностей України і призвела до відключення електрики в багатьох містах.

Росія також завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою авіабомб.

Тим часом Україна використовує ракети дальнього радіусу дії, надані США та союзниками, щоб вражати об’єкти в Криму.

“У той час як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці стратегічно доволі грамотно наносять удари і пересуваються, і тримають себе в руках”, – сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Повідомляється, що російська армія змогла компенсувати втрати внаслідок поповнення особового складу, проте тепер успіхи окупантів є повільними та передбачуваними.

WSJ наголосило, що для українських стратегів та західних радників залишається невизначеним питанням, чи спробує Росія здійснити широкомасштабний наступ влітку.

Представник розвідки розповів WSJ, що Київ має досить хороші розвідувальні дані про ситуацію на полі бою і може помітити, як російські війська накопичуються для потенційного наступу.

“Зробити з цього стратегічний намір може бути досить складно”, — запевнив він.

При цьому неназваний представник служби безпеки підкреслив, що Україні вдалося накопичити достатньо сил для компенсування втрат та створення деяких резервів. Однак, за його словами, для початку будь-якого великого наступу потрібно в кілька разів більше.


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