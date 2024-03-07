WSJ: Україна вступає в нову фазу війни

Україна поступово готується до нового етапу у війні проти Росії. Серед головних проблем, з якими зараз стикаються українські військові, недостатньо укріплені фортифікаційні споруди та нестача особового складу через проблеми з мобілізацією.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

У матеріалі журналісти зазначають, що у листопаді 2023 року Україна розпочала будівництво фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту, особливо біля Авдіївки. Тоді президент України Володимир Зеленський закликав прискорити цей процес і залучити приватні компанії та донорів до нього.

На будівництво фортифікаційних споруд виділили майже 31 мільярд гривень. Однак західні чиновники та українські військові вважають, що ця кампанія не принесла значних результатів.

«Відсутність ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певне занепокоєння в Україні. Ситуація стане досить критичною для українських сил», — цитує газета віденського аналітика з питань оборони Франц-Штефан Гаді, який нещодавно відвідав прифронтові райони на сході Донеччини.

Як зазначають автори матеріалу, українські військові в цьому районі кажуть, що війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, часто під обстрілом. Складність завдання полягає в тому, що однієї лише живої сили недостатньо.

«У тих умовах, в яких ми перебуваємо, нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим», — зазначає заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Ще одна проблема, з якою стикнулася Україна, як зазначає WSJ, це мобілізація.

Як зазначають автори матеріалу, досі Україна проводила незвичну політику призову чоловіків віком від 27 років і звільняла від призову всіх, хто був молодший за цей вік. Попри це, законопроєкт про зниження вікового порогу до 25 років застряг у парламенті. WSJ приводить слова речника голови офісу помічника Михайла Подоляка, який заявляв, що у бойових діях залучено менш як 300 тисяч військовослужбовців з одного мільйона тих, хто перебуває на постійній службі.

«Українське військове командування перевіряє бригади, які були створені для тогорічного контрнаступу, намагаючись залучити до бойових дій тисячі військових, які зараз виконують допоміжні функції», — пишуть автори матеріалу.

Але WSJ наголошує, що перерозподіл цих солдатів може призвести до послаблення сил.

«Ми не можемо відкладати питання мобілізації на невизначений термін», — заявив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Він наголосив, що завдання зробити військову службу більш привабливою є складним на тлі нестачі зброї для новобранців і жорстокої реальності захисту від безперервних російських нападів.

Водночас автори статті наголошують, що проблеми України компенсуються власними недоліками Росії на полі бою.

«Російське командування намагається організувати складні спільні зусилля. Через політичний тиск вони наказують недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам досягти нереалістичних цілей», — цитує газета неназваного високопосадовця НАТО.

За його словами, поки українська оборона є плямистою і нерівномірною, «ми не бачимо, що Росія здатна використати прориви» і досягти значних успіхів.