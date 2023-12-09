Політика

WSJ: Україна не зможе провести новий наступ до 2025 року

9 Грудня 2023 16:23
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війна

Україна, можливо, не зможе провести новий великий наступ до 2025 року, йдеться у матеріалі газети The Wall Street Journal.

Україна переходить до стратегічної оборони після того, як не змогла досягти звільнення значних територій під час літнього наступу 2023 року, пише видання.

При цьому економічна та військова підтримка з боку США та Європи опинилася під питанням, а в самій Україні виникли політичні розбіжності.

«Здатність України повернути собі більшу частину своєї території зараз перебуває під питанням, тоді як переведення Путіним економіки на військові рейки зміцнило його позиції на війні, а останнім часом і в дипломатичній сфері», — йдеться у статті.

У матеріалі йдеться про те, що Україна сильно виснажена війною, і що їй потрібен час для відновлення.

Стаття була написана в Лимані, і в її репортажній частині йдеться про те, що на цій ділянці фронту і українські, і російські війська готуються до тривалої оборони, роблячи довгі та глибокі окопи та зводячи інші фортифікаційні споруди.

Однак така позиційна війна не означає, що сторони не проводитимуть маневрених операцій, крім того, залишається морський театр воєнних дій, зазначають автори статті.

У будь-якому випадку, йдеться в ній, зараз остаточно стало зрозуміло, що війна буде довгою.


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